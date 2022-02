Im Beruflichen Schulzentrum: Holocaust-Überlebender erzählt seine Geschichte

Große Betroffenheit bei den rund 40 Zuhörern im Beruflichen Schulzentrum Miesbach: Sie durften NS-Zeitzeuge Abba Naor (r.) lauschen. Zu Gast war auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner (vorne 2. v. l.). © Thomas Plettenberg

Zeitzeuge Abba Naor (93) erzählte im Beruflichen Schulzentrum Miesbach von seinem Leben als Holocaust-Überlebender. Rund 40 Schüler und Landtagspräsidentin Ilse Aigner hörten zu.

Miesbach – Stille. Eine schwere Stille. Sprachlosigkeit, Betroffenheit, Hilflosigkeit, Wut. Ein Raum voller unausgelebter Emotionen. Das, was Abba Naor erzählt, löst wohl in jedem der Anwesenden etwas aus. Denn: Es betrifft alle. Der 93-Jährige hat das überlebt, was viele andere Juden nicht überlebt haben: den Holocaust.

Der 93-Jährige wurde im Rahmen des Geschichtsunterrichts in das Berufliche Schulzentrum Miesbach eingeladen, um einen Vortrag zu halten. Rund 40 Schüler kamen, um dem Zeitzeugen der KZ-Verbrechen zuzuhören.

Naor beginnt seine Geschichte mit den Worten: „Ich halte keinen Vortrag, ich erzähle. Manchmal wird es nicht angenehm sein zuzuhören, aber das ist eben meine Geschichte – ich habe keine andere.“ Zu Beginn berichtet der gebürtige Litauer von seiner guten Kindheit, in der die Menschen, unabhängig von ihrer Religion, nicht nebeneinander, sondern miteinander lebten. Bis die Juden den Verbrechen des Nationalsozialismus zum Opfer fielen.

Zeitzeuge schildert den Todesmarsch vor Waakirchen

Der Holocaust-Überlebende erzählt, wie sein Geburtsort Kaunas bombardiert wurde und die jüdische Bevölkerung Litauens in ein Getto umgesiedelt wurde. Ein Getto, das im Laufe der Zeit des Nationalsozialismus von der Gestapo in ein Konzentrationslager umgewandelt wurde. Unerträgliche Jahre ohne jegliche Menschenwürde, dafür voller Zwangsarbeit und Entmenschlichung. „Man ging zur Arbeit, weil man musste“, erzählt Naor. Mit der Zeit sei das immer schwerer geworden. „Weil wir schwächer wurden.“

Sein Todesmarsch – ausgehend vom KZ Dachau – führte Naor und die anderen Häftlinge nach Waakirchen. Dort, in einem Waldstück, seien sie auf ein totes Pferd gestoßen. Aus ihrer Not heraus, so schildert Naor, aßen manche Teile des Pferdekadavers, so hungrig und verzweifelt waren sie.

Die Häftlinge nächtigten im Wald bei Waakirchen, um am nächsten Tag weiter zu marschieren. Doch es kam anders. Die Wachmänner der SS waren weg, erzählt der Zeitzeuge. Stattdessen trafen sie auf US-amerikanische Soldaten, die die Häftlinge aus ihrem langjährigen Martyrium befreiten und ihnen die Möglichkeit auf ein freies und würdiges Leben zurückgaben. Es war der 2. Mai 1945, als der Todesmarsch kurz vor Waakirchen endete.

„Wir sind verpflichtet, dass sich so etwas nicht wiederholt“

Naor stellt sich selbst die schwermütige Frage, ob es besser oder leichter gewesen wäre, von den Nazis getötet zu werden, anstatt zu überleben. Die Antwort lässt er offen. Eine Schülerin hakt nach. Naor antwortet, er bereue es nicht, am Leben geblieben zu sein. „Ich wollte nicht sterben.“ Und: „Der Tod hat nicht geeilt, weil wir wussten, dass wir zum Tode verurteilt sind.“ Das Ende seiner Erzählungen wurde durch das Lied „Von guten Mächten“ musikalisch untermalt. Naor sagt, er habe selbst während seiner Zeit im KZ für die SS gesungen.

Zu Gast bei der emotionalen Veranstaltung war auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner, wohl um ein Zeichen dafür zu setzen, dass dieses Thema noch immer eine große Relevanz hat und gehört werden muss. Nachdem Naor seine Erzählung beendet hatte, sagt sie: „Es bleibt einem das Herz stehen, wenn man hört, zu was der Mensch fähig sein kann. Wir sind diejenigen, die dazu verpflichtet sind, dass sich so etwas nicht wiederholt.“

Abschließend überreichen zwei Schülerinnen eine selbst gebastelte persönliche Karte und ein kleines Geschenk an Naor – als Dankeschön dafür, dass er einen Teil der Geschichte seines Lebens und damit einen Teil seiner selbst mit den Schülern teilte.

