Berufschule Miesbach: 158 Absolventen verabschiedet - Staatspreise für 38 Schüler

Das BSZ Miesbach hat 158 Absolventen verabschiedet. © Schlenker

Für 158 Absolventen des Berufsschulzentrums Miesbach (BSZ) ist die Zeit des Lernen (fürs Erste) vorbei. In feierlichem Rahmen nahmen sie ihre Abschlusszeugnisse entgegen.

Miesbach – Mit vielen Zitaten bei ihren Ansprachen verschafften sich die anwesenden Redner Gehör. Den Anfang machte der Dekan Michael Mannhardt. Bei seinem Segen wünschte er den Absolventen: „Zuversicht und Dankbarkeit in allen Lebenssituationen.“ Schulleiter Martin Greifenstein war sichtlich berührt. Er machte den Absolventen Mut und zitierte dabei Aristoteles: „Kopf, Herz und Hand gehören zusammen.“ Die Schüler sollten ihren „Beruf zur Berufung machen“ und mit „Herz bei der Arbeit sein“. Ebenso besuchte die Landtagsabgeordnete Ilse Aigner, selbst ehemalige Schülerin des BSZ, die Feierlichkeiten. Sie betonte in ihrer Rede die „Stärke unseres Landes“. In Deutschland würden die Schüler die beste Ausbildung und damit ein super Fundament für die Zukunft erhalten.

Ausgezeichnet: Die Staatspreisträger der Berufsschule Miesbach mit (v.r.) Martin Greifenstein, Jens Wucherpfennig, Olaf von Löwis und Ilse Aigner. © thomas plettenberg

Auch der Miesbacher Landrat Olaf von Löwis bediente sich in einem Grußwort der Worte eines großen Mannes. Er zitierte Albert Einstein: „Sinn des Lebens besteht nicht darin, ein erfolgreicher Mensch zu sein, sondern ein wertvoller.“ Hinzu fügte er noch: „Ihr Absolventen seid es bereits.“

Schüler-Ansprache: „Ein Ende ist immer ein neuer Anfang“

Die Ehre die Festrede zu halten, gebührte dieses Jahr Jens Wucherpfennig von der IHK für München und Oberbayern. „Einige kennen ja das Sprichwort: Übermut tut selten gut“, begann er seine Rede. Er sei jedoch vom Gegenteil überzeugt und so lautete seine Botschaft die er den Absolventen mitgab: „Übermut tut gut“. Sie sollten „besonders mutig sein“ um „kreative Lösungen“ für die Zukunft finden zu können.

Als Schülervertreterin sprach Hotelfachfrau Amparo Meinert ihre Glückwünsche aus. Ihre Ansprache schmückte sie mit einer Metapher: „Das Leben ist wie ein Buch. Man weiß nie, was das nächste Kapitel für uns bereit hält“. Aber: „Ein Ende ist immer ein neuer Anfang.“ Mit diesen Worten ermunterte sie ihre jetzt ehemaligen Mitschüler, aus sich herauszuwachsen und neue Wege zu beschreiten.

Staatspreise für 38 Absolventen

Weiter ging es mit der Verleihung der Ehrenpreise. Insgesamt erhielten 38 Absolventen einen Staatspreis, das heißt: Sie schlossen die Berufsschule mit einer Note von 1,5 oder besser ab. Außerdem erhielten sieben Schüler einen Landkreispreis. Diesen Preis bekamen die Absolventen mit dem besten Notendurchschnitt im jeweiligen Ausbildungsberuf. Zusätzlich erhielten die Schüler erstmalig auch einen Weiterbildungsgutschein der IHK im Wert von 200 Euro.

Aus fünf verschiedenen Branchen stammten die Absolventen. 42 aus der Gastronomie, 15 aus der Metalltechnik, 50 aus dem Bereich Wirtschaft und Verwaltung, 44 aus der Holztechnik und sieben von der Körperpflege. Allen stand die Erleichterung und Freude des bestandenen Abschlusses ins Gesicht geschrieben. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung vom Hirschberg Duo, bestehend aus Thomas Marcher und Marinus Hagn, beide Schüler der Miesbacher Berufsschule.

Die Berufsschulabsolventen mit Bezug zum Landkreis Lara Schmidt, Hotelfachfrau, Bad Aibling, Das Tegernsee Hotel & Spa, Tegernsee; Sophie Engelbrecht, Hotelfachfrau, Bad Wiessee, Althoff Seehotel Überfahrt, Rottach-Egern (Landkreispreis); Sean King, Koch, Bad Wiessee, Seehotel Überfahrt, Rottach-Egern; Johannes Leber, Hotelfachmann, Bad Wiessee, Hotel Bachmair Weissach, Kreuth; Luna Sacherer, Hotelfachfrau, Bad Wiessee, Althoff Seehotel Überfahrt, Rottach-Egern; Lena Schneider, Schreiner, Bayrischzell, Schreinerei Zdovc, Bayrischzell; Annalena Schmidtner, Hotelfachfrau, Beilngries, Althoff Seehotel Überfahrt, Rottach-Egern; Lukas Fritzsch, KFZ-Mechatroniker, Fischbachau, Autohaus Pötzinger, Miesbach; Melanie Schubert, Kauffrau für Büromanagement, Fischbachau, G. Schaller GmbH; Carolin Lippert, Schreiner, Gaißach, Schreinerei Kölbl u. Lang, Gmund (Landkreispreis); Christian Dietl, Schreiner, Hausham, Schreinerei Eham, Hausham; Lisa-Maria Schwerdtfeger, Kauffrau im Einzelhandel, Hausham, Sport Schlichtner, Rottach-Egern; Cansu Pektas, Kauffrau für Büromanagement, Hausham, Herbaria Kräuterparadies, Fischbachau; Sebastian Schmid, KFZ-Mechatroniker, Holzkirchen, AH Hornung, Penzberg; Selina-Maria Braun, Friseurin, Irschenberg, Salon Petzinger, Feldkirchen-Westerham; Valentin Maier, Land- und Baumaschinenmechatroniker, Irschenberg, Nirschl GbR, Irschenberg; Nadja Brachert, Köchin, Kreuth, Seehotel Überfahrt, Rottach-Egern; Lukas Hertle, Hotelfachmann, Kreuth, PEH Egerner Höfe, Rottach-Egern; André Sonntag, Hotelfachmann, Kreuth, Althoff Seehotel Überfahrt, Rottach-Egern; Maria Meisl, Kauffrau im Einzelhandel, Oberhaching, Hut u. Tracht, Holzkirchen (Landkreispreis); Helene Stephanie Zehendmaier, Hotelfachfrau, Rottach-Egern, PEH Egerner Höfe, Rottach-Egern; Quirin Burkhart, Schreiner, Sauerlach, Schreinerei Loferer, Sufferloh; Johanna Christine Schütz, Kauffrau für Büromanagement, Schliersee, Moralt AG, Hausham (Landkreispreis); Amparo Sophie Meinert, Hotelfachfrau, Tegernsee, Das Tegernsee Hotel & Spa, Tegernsee (Landkreispreis); Aljoscha Krüger, Hotelfachmann, Kreuth, Hotel Bachmair Weissach, Waakirchen; Anian Niggl, Weyarn, Anlagenmechaniker SHK, J. Thaler, Irschenberg (Landkreispreis); Marcus Klinkicht, KFZ-Mechatroniker, Weyarn/Esterndorf, Autohaus Fellner, Holzkirchen; Andreas Hubert, Schreiner, Weyarn, Holzdesign Hagn, Valley. mm