Berufsoberschule (BOS) Miesbach: 29 Schüler meistern Abschluss

Teilen

Stolz auf das Erreichte: Berufsoberschul-Leiter Martin Greifenstein (2.v.l.) gratulierte den Absolventen von BOS 12 und BOS 13 zum Abschluss in einem von Corona geprägten Jahr, dass sie nach seinen Worten auf alles vorbereitet habe. BOS-12-Abgänger hängen oft noch ein weiteres Jahr dran © ; BOS

Schulleiter Martin Greifenstein und Stellvertreter Stephan Plichta haben 29 Absolventen der Berufsoberschule (BOS) Miesbach im Rahmen der Entlassungsfeier ihre Zeugnisse ausgehändigt.

Landkreis – Schulleiter Martin Greifenstein und Stellvertreter Stephan Plichta haben 29 Absolventen der Berufsoberschule (BOS) Miesbach im Rahmen der Entlassungsfeier ihre Zeugnisse ausgehändigt. Schulleiter Greifenstein lobt die Schüler in seiner Rede, aus einem Schuljahr 2021/22, das fast durchgehend von Corona-Einschränkungen, Auflagen und Herausforderungen geprägt war, mit harter Arbeit, Durchhaltevermögen und Fleiß das Beste gemacht zu haben. Sie könnten stolz auf ihre Leistung zurückblicken. „Was Sie in den letzten beiden Jahren unfreiwillig erlebt haben und bewältigt mussten, hat Sie für sämtliche weitere Herausforderungen vorbereitet.“

Berufsoberschule (BOS) Miesbach: 29 Schüler meistern Abschluss

Besonders dankte Greifenstein den Lehrkräften, die mit ihrem Einsatz den Grundstein für das gute Abschneiden der Schülerinnen und Schüler gelegt hätten. Dies betonten auch die Sprecherinnen der Schülerschaft, Alina Berwanger und Martina Arapovic, die vor allem die Unterstützung im Fach Mathematik als wichtig und wertvoll bezeichneten. Augenzwinkernd ergänzten sie: „Leider ist es bei dem einen oder anderen trotz aller Bemühungen nicht vollständig angekommen.“

Für die Stadt Miesbach gratulierte zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner. Sie wünschte den Absolventen für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg, wo auch immer es sie hin verschlagen würde. Sie verband den Wunsch mit der Hoffnung, dass sie Miesbach in guter Erinnerung behielten und nach erfolgreichem Studium oder absolvierter Ausbildung wieder den Weg in die Heimat zurückfänden.

Der stellvertretende Landrat Jens Zagenfeind sprach den Absolventen die Anerkennung und besten Wünsche des Landkreises aus. Außerdem ehrte er mit einem kleinen Präsent Absolventen, die herausragenden Leistungen gezeigt hatten. In der BOS 12 zeichnete Zangenfeind Elisabeth Dinzenhofer und Susanne Seidl aus, die beide einen Gesamtschnitt von 1,3 erreichten. In der BOS 13 ehrte er Juliane Drexl (Notenschnitt: 1,6) und Rosina Stürzer (1,8).

BSZ-Fördervereins-Vorsitzender Christian Köck überbrachte den Absolventen ebenfalls Glückwünsche. Er bat die frischgebackenen Abiturienten, weiter in Kontakt mit der Schule zu bleiben und die Arbeit des Fördervereins zu unterstützen.

Für einige Zeugnisempfänger wird der Abschied von der BOS ein kurzer sein: Während die Absolventen der BOS 13 mit den unterschiedlichsten beruflichen und privaten Zielen in alle Ecken Deutschlands ausschwärmen, gehen viele Absolventen der BOS 12 nur in verlängerte Sommerferien: Sie werden ab September noch ein weiteres Jahr am BSZ dranhängen, um auch das Abitur zu erhalten.

Die Absolventen

BOS 12: Alina Berwanger, Miriam Blenk, Josephine Brauner, Melanie Bubeneder, Elisabeth Dinzenhofer, Andrea Friedlmeier, Falilatou Goma, Daniela Hetz, Patricia Kobsa, Emilia Piegsa, Leonie Resch, Ljiljana Ristic, Susanne Seidl, Marilena Theochari, Victoria Wimmer sowie drei weitere Schülerinnen, die namentlich nicht öffentlich genannt werden wollen.

BOS 13: Martina Arapovic, Silvia Brandl, Matthias Brunner, Juliane Drexl, Tim Fuchs, Tamara Leutgarb, Christian Schmidt, Rosina Stürzer, Sarah Toby, Nathalie Wirnharter, Diana Zimmer.