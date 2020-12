Berufsschule Miesbach: Neuer Frischekiosk offiziell eingeweiht

Kostprobe am neuen Frischekiosk: Landrat Olaf von Löwis (r.) testete zusammen mit BSZ-Schulleiter Martin Greifenstein und dessen Stellvertreterin Katrin Schäfer-Schwindt das Angebot für die Mittagspause in der Berufsschule.

Mehr als nur ein Pausensnack

von Dieter Dorby schließen

Mehrere Monate haben die Umbauarbeiten gedauert, jetzt ist es geschafft: Der bisherige Kiosk in der Berufsschule am Beruflichen Schulzentrum (BSZ) in Miesbach ist grundlegend modernisiert worden.