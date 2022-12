Bescherung im Stadtrat: Sportvereine von Miesbach bekommen mehr Geld als beantragt

Von: Dieter Dorby

Kaum zu stemmen: Der Betrieb des Vereinsheims und der Senator-Voigt-Anlage wird für den SV Miesbach durch die hohen Energiekosten immer schwieriger. Vorsitzender Stefan Griesbeck hofft auch auf staatliche Hilfe. © Steffen Gerber

Ja, ist denn heut’ schon Weihnachten? Für die Miesbacher Sportvereine war am Donnerstagabend bereits verfrühte Bescherung. Denn der Stadtrat erhöhte seinen jährlichen Zuschuss drastisch – von bislang 16 000 Euro auf nunmehr 37 500 Euro. Und das ohne lange Diskussionen.

Auslöser war ein Zuschussantrag, den die Arbeitsgemeinschaft (Arge) Sportvereine gestellt hatte. Deren Vorsitzender Max Niedermeier, der dieses Amt seit 1984 innehat und 4000 Mitglieder mit 1600 Kindern und Jugendlichen repräsentiert, verwies darauf, dass der Kostendruck den Sportvereinen keine andere Wahl mehr lasse, als sich an die Stadt zu wenden. „Wir haben immer auf die finanzielle Situation der Stadt geschaut und uns zurückgehalten“, erklärte Niedermeier. So sei der jährliche Zuschuss, den Skiclub (SC), Sportverein (SV), Tennisclub (TC), Turnverein (TV) sowie Tennis- und Eissportverein (TEV) gemeinsam bekommen und nach einem Jugendschlüssel verteilen, seit 2008 nicht mehr erhöht worden. Nun wünschte man sich eine Verdoppelung auf 32.000 Euro.

„Wir sind beispielhaft“

Gerade den hohen Nachwuchsanteil hob Niedermeier hervor und stellte dem gegenüber, dass der Landkreis allein fünf Millionen Euro für 58 schwer erziehbare Kinder aufwenden müsse: „Da sind wir beispielhaft unterwegs.“

Was die Sportvereine leisten, stellten Malin Friese für den SC, Stefan Griesbeck für den SV und Florian Fresser für den TV vor. Sie belegten, wie breit gefächert das Sportangebot in der Kreisstadt ist. Im Bereich Freestyle und Snowboard sei der SC in der gesamten Region sogar einzigartig. Jedoch sei es nicht zuletzt mit Blick auf Personal und Energiekosten nicht einfach, diese Bandbreite aufrecht zu halten.

Spendierlaune: Stadtrat gibt mehr als beantragt

Im Stadtrat gab es fraktionsübergreifend Lob für dieses Engagement. Dies motivierte Michael Lechner (FWG), eine größere Erhöhung ins Spiel zu bringen – nämlich 37.500 Euro. In dieser Höhe wurde in der Novembersitzung der Jahreszuschuss ans Freie Landestheater Bayern (FLTB) festgesetzt. Dieser Betrag bleibt nun festgeschrieben, bis die Arbeitsgemeinschaft der Sportvereine einen neuen Antrag stellt.

Beim einstimmigen Beschluss ausgeschlossen waren als Vereinsvorsitzende Friese (Grüne) und Griesbeck (CSU). Ihre Beteiligung wurde vom Stadtrat vorher festgestellt.

