„Ein sehr besonderes Highlight für Hausham“

Von: Joshua Eibl

Teilen

Fiebern dem Gardetreffen des Oberbayrischen Landesverbands entgegen: Die Prinzengarde der Haushamer Crachia mit den Hoheiten Sophie Berger alias Sophie II. und Toni Stögmeier als Anton II. © Crachia Hausham

Hausham – Der Haushamer Megafasching 2023 steht für die Crachia-Narren vor der Tür. Nach der Coronapause steht mit dem Gardetreffen des Oberbayrischen Landesverbands im Bund Deutscher Karneval eine besondere Ehre an. Und auch die Zwischenbilanz kann sich sehen lassen.

Die vier Elferratssitzungen im vergangenen November waren ein bombastischer Neustart der Faschingsgesellschaft Crachia.

Wie berichtet, wurde das Prinzenpaar Sophie II. und Anton II. wurde während ihrer Inthronisierung regelrecht abgefeiert. Auch im bürgerlichen Leben steht das Paar schon seit vielen Jahren Seite an Seite. Die Geheimhaltung des Prinzenpaares über zwei Jahre fiel daher besonders schwer: „Man traf sich meist in einer Nacht und Nebelaktion. Die meisten hatten aus Respekt irgendwann nicht mehr nachgefragt“, sagt Präsident Alexander Thamm. Umso glücklicher sind alle Beteiligten, dass es jetzt nach der langen Coronapause endlich wieder los geht. „Alle vier Veranstaltungen waren bis auf den letzten Platz ausverkauft“, berichtet Thamm.

Darauf lässt sich aufbauen: Die insgesamt rund 1300 Zuschauer waren „sehr glücklich“, dass endlich wieder das Tanzbein geschwungen wurde.

Und die Höhepunkte des Jahres haben es für die Narren gleich in sich. Das maskierte Weinfest am Samstag, 28. Januar, den Kinderfasching am Samstag, 4. Februar, den Tiger Ball am Samstag, 18. Februar, (jeweils im Gewerkschaftshaus) sowie zum Finale den Ramba Zamba am Faschingssonntag, 19. Februar, auf dem Bahnhofsvorplatz. Einzig die Fans des Faschingsumzug müssen sich noch ein Jahr länger gedulden. Das habe man gemeinsam mit den anderen teilnehmenden Vereinen so entschieden, erklärt Thamm: „So kehren wir wieder in unseren gewohnten Drei-Jahres-Rhythmus zurück.“

Eine andere Veranstaltung steht derweil zum ersten Mal in närrischen Kalender in Hausham: Am Samstag, 11. Februar, hat die Crachia die Ehre, das Gardetreffen des Oberbayrischen Landesverbands im Bund Deutscher Karneval auszurichten. BDK Deutschland steht für mehr als 2.6 Millionen Menschen in der Bundesrepublik. Rund 1100 Tänzer zeigen hier im Gewerkschaftshaus ihr Können. Logistisch ist diese Ehre eine große Herausforderung für den Verein. Thamm: „Man benötigt natürlich auch die Infrastruktur für eine solche Veranstaltung.“ Ohne die benötigten Parkplätze und Sitzplätze für die Zuschauer wäre das Garde- und Showtanztreffen nur schwerlich zu stemmen. Los geht es um 9.30 Uhr mit der Begrüßung und dem Einmarsch der Crachia. „Wir sind sehr gespannt. Es wird ein sehr besonderes Highlight für Hausham.“ Danach folgen Auftritte der insgesamt 27 Garden bis in den späten Abend hinein. Die Haushamer Narren schicken mit den Gardemäusen, den Teenies und der Tanz- und Showgarde selbst drei Gruppe ins Rennen. Die weiteren Gesellschaften kommen aus ganz Oberbayern. Der Eintritt ist kostenlos. „Endlich geht es wieder los! Denn mia san d’Crachia, und do san mia dahoam!“

JOSHUA EIBL