Beste Qualität ohne weitere Auflagen: Bauernverband Miesbach warnt vor Ausweitung der Wasserschutzzone

Von: Dieter Dorby

Im Münchner Rathaus überreichte (v.l.) Miesbachs Kreisobmann Johannn Hacklinger an Oberbürgermeister Dieter Reiter ein Präsentkörberl zusammen mit Miesbachs Kreisbäuerin Marlene Hupfauer, Bezirksbäuerin Christine Singer, Bauernverbandspräsident Walter Heidl und Bezirkspräsident Ralf Huber. © BBV

Den Weltwassertag am Dienstag hat der Bauernverband zum Anlass genommen, um mit einigen Landwirten aus dem Landkreis Miesbach in München auf deren Beitrag zur ausgezeichneten Trinkwasserqualität in der Landeshauptstadt hinzuweisen. Daran gekoppelt ist ein klarer Appell der Spitze des Miesbacher Bauernverbands.

Dabei wird München eindringlich gebeten, den Wasserschutz mit Augenmaß fortzuschreiben. Auf die vom Umweltministerium geplanten neuen Auflagen solle man verzichten, da sie mit Blick auf die – laut Landeshauptstadt – hervorragende Wasserqualität unnötig seien.

Wie berichtet, soll die Wasserschutzzone Thalham-Reisach-Gotzing schon seit Jahren erweitert werden. Doch das Verfahren stockt. Nach einem umstrittenen Erörterungstermin 2018 wurde das Verfahren per Petition vom Landtag auf null zurückgesetzt. Beim neuerlichen Anlauf des Landratsamts Miesbach, zu einer Entscheidung zu kommen, funkten nun Umweltministerium, Landesamt für Umwelt und Regierung von Oberbayern dazwischen (wir berichteten). Noch vor Abschluss des Verfahrens wurde das Landratsamt aufgefordert, umgehend ein Dünge- und Beweidungsverbot für die engere Schutzzone IIa auszusprechen. Als die Behörde dem aus Zweifel an der Sinnhaftigkeit nicht nachkam, drohte die Regierung, das Verfahren per Selbsteintritt an sich zu reißen.

Petition steht vor der Entscheidung

Aktuell liegt eine neue Petition beim Umweltausschuss des Landtags vor, die diesen Eingriff der Regierung verhindern soll. Die Entscheidung dazu erfolgt am 31. März. Die Petenten sind die Stadt Miesbach, die Gemeinden Valley und Warngau, der Verein Unser Wasser sowie drei betroffene Bio-Landwirtschaftsbetriebe.

Doch von der angestrebten Ausweitung der Schutzzone seien deutlich mehr Biobauern betroffen. Für viele Familienbetriebe wäre dies existenzbedrohend, erklärte Kreisobmann Johann Hacklinger, selbst Biobauer, gegenüber Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Auf vielen Flächen darf künftig keine Beweidung mehr erfolgen. Dann ist Ökolandwirtschaft im Mangfalltal nicht mehr möglich.“ Und Kreisbäuerin Marlene Hupfauer ergänzte: „Alle Ökobetriebe sind verpflichtet, ihre Rinder auf die Weide zu lassen.“ Dabei liege im Landkreis Miesbach der Anteil der Ökobetriebe mit über 30 Prozent klar über dem politischen Ziel der Bundesregierung.

Gegenüber OB Reiter betonten die Bauern, dass die betroffenen Landwirte seit Jahrzehnten mit den Münchner Stadtwerken zusammenarbeiten. „Diese Kooperation ist ein herausragendes Beispiel für einen nachhaltigen Umgang mit den Schätzen der Natur“, heißt es im Brief an den Oberbürgermeister. Die Ausweisung des geplanten Wasserschutzgebiets auf nahezu die doppelte Flächengröße sei ein „massiver Eingriff in die Eigentumsrechte der betroffenen Grundstückseigentümer“.

Ziel müsse es sein, einen „angemessenen Interessenausgleich zwischen dem Schutz des Eigentums der Betroffenen und dem Vorsorgeprinzip zum Trinkwasserschutz zu finden“. Die Botschaft: „Wir brauchen keinen unrealisierbaren Verbots- und Auflagenkatalog, der ganz wesentlich über die bisherigen Auflagen hinausgeht, wenn mit den bisherigen Maßnahmen eines der besten Trinkwasser Europas sichergestellt werden konnte.“

