Besuchermagnet an allen Tagen: Miesbacher Volksfest 2023 war ein voller Erfolg

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Wiederholt volles Haus: das Miesbacher Volksfestzelt – hier beim Auftritt der Alphornbläser und der Stadtkapelle Miesbach – war ein Besuchermagnet. © . sts

Ein gut gefülltes Zelt an so gut wie jedem Tag, glückliche Besucher und zufriedene Wirte: Das Miesbacher Volksfest 2023 war ein voller Erfolg. Lob gibt‘s auch vom Bürgermeister.

Miesbach – Das Lob kommt von einem Stammgast: „Es war wirklich ein tolles Volksfest“, schwärmt Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller. Und er muss es wissen, war er doch an sechs von zehn Tagen selbst im Zelt. Auch wenn es für den Rathauschef meist viele Termine zu absolvieren galt und damit nur wenig Zeit für einen kühlenden Schluck aus dem Maßkrug blieb, habe er die „super Stimmung“ stets genossen. Und stolz ist Braunmiller auch. Darauf, dass Miesbach aktuell das einzige zehntägige Volksfest im gesamten Landkreis habe. Nicht zuletzt deshalb seien viele Besucher aus angrenzenden Gemeinden zum Prosten und Karussellfahren in die Kreisstadt gekommen.

Besucher mit großem Hunger und Durst

Dass es weder an Hendln oder Bier, noch an Attraktionen im Vergnügungspark und Abwechslung im Programm mangelte, dafür sorgte das Festwirts-Ehepaar Anian und Yvonne Kurz. Auch sie sind zufrieden mit dem „sehr, sehr gut besuchten“ Volksfest 2023. Fast durchgehend schönes Wetter habe die Besucher in Scharen auf die Waitzinger Wiese gelockt. Viel Hunger und Durst hätten sie auch mitgebracht, erzählt Kurz. Bei Jung bis Alt sehr gut angekommen seien die Aktionen mit der Feuerwehr und die Auftritte der Plattlerjugend.

Für ihn und seine Frau geht es nach einem freien Wochenende schon weiter mit dem Festmarathon: „Elbach feiert 2023“ steht an. „Die nächsten zwei Jahre sind wir ausgebucht“, sagt Kurz. Die Miesbacher können sich derweil aufs Schupfenfest der Haberer am kommenden Freitag und Samstag freuen. Während dessen Aufbau gepaart mit dem Volksfest-Abbau war die Parksituation am Habererplatz am Montag nochmals verschärft. Ab dem heutigen Dienstag ist zumindest ein Teil der Waitzinger Wiese wieder frei. Aber Achtung: Damit kehrt auch die Parkscheinpflicht am Habererplatz zurück.

sg