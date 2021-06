Betrugsverdacht: Corona-Test-Anbieter in Miesbach war nicht offiziell beauftragt

Kripo ermittelt weiter

Die Ermittlungen gegen ein privates Corona-Testzentrum in Miesbach laufen weiter. Bürger hatten Unregelmäßigkeiten beobachtet. Offiziell beauftragt war der Betreiber ohnehin nicht.

Miesbach – Ramona Fröber ist frustriert. „Wir wollten unseren Kunden etwas Gutes tun“, sagt die Leiterin des Hagebaumarkts Miesbach. „Und jetzt sind wir die Leidtragenden.“ Dass die Kriminalpolizei wegen Betrugsverdachts gegen das Corona-Testzentrum auf dem Parkplatz des Bau- und Gartenfachmarkts ermittelt, ist Gift für das Unternehmensimage. Und das, obwohl Fröber und ihr Team lediglich die Fläche für das Zelt unentgeltlich zur Verfügung gestellt hatten. „Sonst hatten wir nichts damit zu tun“, betont die Marktleiterin. Alles in allem sei die Station nur gut zwei Wochen lang in Betrieb gewesen. Das aber hat offenbar gereicht, um die Ermittlungen in Gang zu setzen.

Bürger hatten Unregelmäßigkeiten beobachtet

Den Stein ins Rollen gebracht hat der Ärztliche Pandemie-Koordinator des Landkreises, Dr. Florian Meier, der am Sonntag im Interview mit unserer Zeitung jedoch noch keinen Hinweis auf mögliche Betrugsfälle von privaten Testanbietern im Landkreis gegeben hatte. Wie Landratsamtspressesprecherin Sophie Stadler mitteilt, wurde Meier bereits Anfang Mai in seinem privaten Umfeld mehrfach von unzufriedenen Kunden der Teststation angesprochen. Am 15. Mai ließ er sich dort selbst testen. Und auch ihm seien Unregelmäßigkeiten aufgefallen, berichtet Stadler. Nach Rücksprache mit dem Landratsamt habe Meier die Polizei verständigt.

Um welche Unregelmäßigkeiten es sich genau handelt, könne man nach Rücksprache mit der Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen, so Stadler. Die Teststation am Hagebaumarkt sei aber zu keinem Zeitpunkt vom Gesundheitsamt beauftragt gewesen. Die Hagebau-Filiale habe sich lediglich im April erkundigt, ob eine Zusammenarbeit mit diesem Betreiber möglich sei. Wegen des Wegfalls der Testpflicht für Baumärkte wenige Tage später sei die Anfrage dann aber wieder zurückgezogen worden.

Anbieter hat sich beim Hagebaumarkt beworben

Der Anbieter VirTest aus Kirchheim bei München habe sich im April mit seinem Portal „Teste dich hier“ beim Hagebaumarkt beworben, berichtet Fröber. Das Konzept sei aus ihrer damaligen Sicht überzeugend gewesen. Dieses habe sie dann ans Gesundheitsamt weitergeleitet, berichtet die Marktleiterin. „Ab diesem Punkt waren wir raus.“ Bis vergangenen Samstag seien Schnelltests auf dem Parkplatz durchgeführt worden. Details zu den Ermittlungen der Polizei kennt Fröber nicht. „Mich hat niemand informiert.“

Auch Pressesprecher Emig hält sich mit Auskünften zurück. Er betont aber, dass die Kripo lediglich einem Verdacht nachgehe. Ob sich dieser erhärte, werde gerade in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt, dem Gesundheitsministerium sowie der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) als Abrechnungsstelle geprüft. Auf Nachfrage bestätigt Emig, dass es im Zuge der Ermittlungen auch eine Kontrolle der Polizeiinspektion Bad Wiessee an einer Teststation am Tegernseer Rathaus gegeben hat. Mehr könne er dazu aber aktuell nicht sagen. Eine flächendeckende Kontrollaktion der Polizei gebe es jedoch nicht. Auch dem Landratsamt sind keine weiteren Verdachtsfälle bekannt. Der Betreiber selbst wollte sich am Dienstag auf Nachfrage unserer Zeitung nicht zu der Sache äußern.

