Betrunken am Steuer: 79-jähriger Miesbacher richtet Chaos an Tankstelle an

Erst rammte er einen Feuerlöscher, dann ein anderes Auto. Für Chaos hat ein 79-jähriger Autofahrer an einer Miesbacher Tankstelle gesorgt. Er war betrunken.

Miesbach - Am Montagmorgen gegen 9 Uhr wurde eine Streife der Polizei zu einem Verkehrsunfall an einer Tankstelle in Miesbach hinzugerufen. Der Fahrer, ein 79-jähriger Mann aus Miesbach, war zuvor an einen Feuerlöscher gefahren und hatte diesen leicht beschädigt. Als er abhauen wollte, riefen die Mitarbeiter die Polizei. Kurz vor dem Eintreffen der Beamten stieg der Mann erneut in sein Auto und fuhr rückwärts gegen ein geparktes Fahrzeug. Auch diesmal wollte er sich nicht um den Schaden kümmern und ergriff die Flucht.

Weit kam der 79-Jährige aber nicht. Nach einer kurzen Verfolgung stoppte ihn die Polizei. Schnell war auch der Grund seiner Fahrweise klar: Er war betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Den älteren Herrn erwartet nun ein Strafverfahren wegen zweifacher Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Trunkenheit im Verkehr. Seinen Führerschein musste der Miesbacher an Ort und Stelle abgeben. Der von ihm verursachte Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 1000 Euro.

sg