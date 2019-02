Betrunken: Schlierseer stellt Auto ab - Miesbacher fährt es zu Schrott

Da sind wohl die zwei Falschen zusammengekommen. Ein Schlierseer und ein Miesbacher haben der Polizei am Freitagabend viel Arbeit bereitet. Beide waren betrunken.

Miesbach - Ein betrunkener Schlierseer (44) wird in Miesbach von der Polizei gestoppt und muss sein Auto stehen lassen. Kurz darauf kommt ein Miesbacher (21) just an dieser Stelle von der Straße ab und kracht in den Wagen. Und jetzt kommt‘s: Auch er war wohl alkoholisiert am Steuer.

Wie die Polizei Miesbach berichtet, fiel einer Streife am Freitag auf der Tölzer Straße in Miesbach ein in Schlangenlinien fahrender Ford Focus auf. Die Beamten stoppten den Wagen und stellten beim Fahrer, dem 44-jährigen Schlierseer, einen Atemalkoholwert von mehr als 1,1 Promille fest. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

Gegen 23 Uhr kam dann der 21-jährige Miesbacher mit seinem VW Polo am an der Tölzer Straße/Schweinthaler Straße abgestellten Ford des Schlierseers vorbei - beziehungsweise eher nicht. Denn der junge Mann kam von der Fahrbahn ab und rammte gegen das geparkte Auto, das dabei stark beschädigt wurde. Statt die Polizei zu verständigen, hinterließ er nur einen Zettel mit seiner Anschrift. Den wiederum entdeckten die Beamten, als sie den ramponierten Ford entdeckten. Tatsächlich trafen sie den Miesbacher zuhause an - und auch er war „noch gut alkoholisiert“. Ob er dies auch schon beim Unfall war, wird eine Blutuntersuchung klären. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 11.500 Euro.

