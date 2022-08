Betrunkene (53) prallt ungebremst auf BMW: Unfallverursacherin schwer verletzt

Von: Andreas Höger

Die Unfallverursacherin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Agatharied gefahren (Symbolbild). © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Eine betrunkene Mazda-Fahrerin (53) übersah am Samstag (6. August) in Miesbach den vor einer roten Ampel wartenden BMW eines Hoteliers aus Elmau (67). Der Aufprall war so heftig, dass sich die Unfallverursacherin schwer verletzte.

Miesbach - Ein schwerer Unfall ereignete sich am späten Samstagnachmittag (6. August) auf der Süd-Nord-Ortsdurchfahrt in Miesbach (Bayrischzeller Straße). Wie die Polizei Miesbach mitteilt, prallte der Mazda einer Frau aus Bad Tölz auf einen BMW, der am Abzweig zur Schlierseer Straße vorschriftsmäßig vor einer roten Ampel wartete. Die Insassen des BMW kamen mit dem Schrecken davon, die Unfallverursacherin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei dürfte die Unfallursache auf der Hand liegen: Die Tölzerin war sturzbetrunken unterwegs. Gegen 18.30 Uhr näherte sich ihr Mazda auf der Bundesstraße 472, aus Richtung Hausham kommend, dem Abzweig in die Schlierseer Straße. Vor ihr war die Ampel auf Rot gesprungen, der 22-jährige Sohn eines Hotelbesitzers aus Elmau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) wartete dort in einem BMW auf Grün.

Den BMW und die rote Ampel nahm die 53-jährige Beraterin aus Bad Tölz aber offenbar nicht wahr. Ungebremst, so heißt es im Polizeibericht, prallte ihr Mazda ins Heck des stehenden BMW. Zufällig waren Beamte der Miesbacher Inspektion gerade zur Nachtschicht unterwegs und sahen den Unfall, noch bevor sie Dienststelle erreichten. „Die Beschädigungen an den Fahrzeugen ließen schon nichts Gutes erwarten“, heißt es im Pressebericht. Die Polizisten eilten zur Wache, schlüpften schnell in ihre Uniformen und waren wenig später am Unfallort.

Wie sich zeigte, hatten der 22-jährige BMW-Fahrer aus Elmau und sein Vater (67), der auf dem Beifahrersitz saß, den Zusammenstoß unverletzt überstanden. Die Tölzerin jedoch war so schwer verletzt, dass sie mit erheblichen Prellungen und einem Schlüsselbeinbruch ins Krankenhaus Agatharied verbracht werden musste.

Im Krankenhaus konnte dann die Ursache für den Unfall geklärt werden. Bei der Tölzerin ergab ein Alko-Test genau zwei Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Der Mazda hat nur noch Schrottwert, den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. Die Reparatur des BMW dürfte rund 15 000 Euro kosten. Die Feuerwehr Miesbach rückte mit 17 Mann zur Unfallstelle aus, um die auslaufenden Betriebsstoffe zu binden und Erste Hilfe zu leisten.

