Beurkundungen wie am Fließband: Andrang auf neue Notare in Miesbach und Tegernsee

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Willkommen im Landkreis Miesbach: Landrat Olaf von Löwis (2.v.l.) begrüßt die neuen Notare (v.l.) Maximilian Hagg (Tegernsee) und Sandra Reuter (Miesbach). Philipp Hruschka (r.) ist bereits seit 2014 in der Kreisstadt tätig. © SG

Zwei neue Notare haben vor Kurzem ihre Tätigkeit im Landkreis Miesbach aufgenommen. Und gleich zum Start werden sie von Terminanfragen überhäuft. Der Grund: die Steuer.

Miesbach/Tegernsee – Die Schlagzeilen blieben nicht ohne Folgen: Ab 2023 könnte es deutlich teurer werden, eine Immobilie zu erben, titelten kürzlich etliche Medien (wir berichteten im überregionalen Teil). Verbunden mit dem Ratschlag von Fachanwälten und Steuerberatern, schnell noch einen Notartermin für die Überlassung vor dem 31. Dezember zu vereinbaren.

„Danach ist es über uns hereingebrochen“, sagt der Miesbacher Notar Philipp Hruschka. Er und seine neue Kollegin Sandra Reuter hätten sich vor Anfragen kaum mehr retten können. Gleiches berichtet Maximilian Hagg aus Tegernsee, ebenfalls seit Kurzem neu im Amt. Die Sorge vor einer Neubewertung von Immobilien ab dem 1. Januar 2023 und der daraus resultierenden Angst vor höheren Erbschafts- und Schenkungssteuern treibe Eigentümer in Scharen ins Notariat.

So kam es, dass die drei Notare ihren Besuch bei Landrat Olaf von Löwis gut eintakten mussten. Einen gewissen Zeitdruck seien sie aber gewohnt, teilt Hruschka mit. Personelle Wechsel in einem Notariat müssten immer nahtlos erfolgen. „Quasi von 24 auf 0 Uhr“, erklärt der 48-Jährige, der im Februar 2014 als Nachfolger von Wolf-Dieter Kirchner in die Kreisstadt gekommen ist. Nur ein halbes Jahr länger war sein Kollege Christian Schmitt im Amt, der damals Karl Gerstner abgelöst hat. Zum 1. November ist Schmitt in den Ruhestand eingetreten. Seinen Schreibtisch hat die 47-jährige Sandra Reuter übernommen, die sich nun mit Maximilian Hagg (62), seit 1. Oktober Nachfolger von Walter Rottenfußer in Tegernsee, beim Landrat vorgestellt hat. Rottenfußer war 2017 ins Notariat eingetreten und ist ebenfalls in Pension gegangen.

Nicht nur in privater Hinsicht hat den beiden neuen Notaren der Wechsel einiges an Flexibilität und vor allem Spontaneität abverlangt (siehe unten). Auch im Büro hatten sie wegen des besagten Andrangs in Sachen Überlassungen kaum Zeit, sich in Ruhe einzuarbeiten. Verständnis für die Verunsicherung vieler Immobilieneigentümer haben sie aber durchaus. Bei den ohnehin hohen Grundstückswerten im Landkreis Miesbach würden schon bei einem einzelnen Einfamilienhaus Beträge anfallen, die die Steuerfreigrenze von 400 000 Euro pro Kind weit überschreiten würden. Im schlimmsten Fall seien die Erben dadurch gezwungen, zu verkaufen oder einen Kredit aufzunehmen.

Der Rat der Notare lautet daher, sich möglichst frühzeitig Gedanken über eine Überlassung zu machen. So könne man die Freibeträge für Schenkungen (alle zehn Jahre 400 000 Euro pro Person) ausschöpfen und damit die später im Erbfall anfallende Steuerlast minimieren. Doch selbst das sei im Landkreis Miesbach zunehmend schwierig, gibt Hruschka zu bedenken. Die rasanten Wertsteigerungen der vergangenen Jahre hätten viele Eigentümer in ihren Plänen schlichtweg überrollt. Zumal es sich um Entscheidungen handle, die erst mit zunehmendem Alter heranreifen würden. Wer mache sich schon mit Anfang 50 Gedanken über die Weitergabe seiner oft noch selbst bewohnten Immobilie? Oder umgekehrt: Wer will bereits mit Ende 20 die Verantwortung für ein Haus übertragen bekommen?

Notar zu Überlassungen: „ Die Familie muss dahinterstehen“

Tatsächlich empfiehlt Hruschka, nichts übers Knie zu brechen. „Die Steuer ist nicht alles“, betont der Notar. Wer aus Panik heraus eine voreilige Entscheidung treffe, schaffe sich dadurch später Probleme, die sich gar nicht mehr oder nur mit viel Aufwand wieder beheben lassen. Am wichtigsten sei es, alle von der Überlassung Betroffenen einzubeziehen. „Die Familie muss dahinterstehen“, sagt Hruschka.

Eine oft von Klienten geäußerte Hoffnung müssen die drei Notare aber enttäuschen. „Wir können niemandem die Entscheidung abnehmen.“ So könne man zwar vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten und deren rechtliche Folgen erläutern. In welche Richtung es im Entwurf aber letztlich gehen soll, müssten die Klienten selbst festlegen. Angesichts der angespannten Terminlage empfehlen die Notare allerdings, zuvor schon den Wert der zu überlassenden Sachen durch einen Steuerberater bestimmen zu lassen und mit den Mitarbeitern im Notariat einen Entwurf aufzusetzen. Die eigentliche Beurkundung bringe man dann meist zeitnah unter.

Auch interessant: Rottacher Gastronom kämpft mit Petition gegen Erbschaftssteuer

Fast schon ungewöhnlich ruhig ist es im Notariat hingegen, was die normalen (Ver)Käufe von Immobilien oder Grundstücken angeht. Angesichts steigender Zinsen und Baukosten würden viele abwarten, wie sich die Preise entwickeln, erklärt Hagg. Dass sogar terminierte Beurkundungen platzen können, hat Hruschka auch mehrfach beobachtet. Der Grund: „Die Leute können sich die Finanzierung nicht mehr leisten.“

Neuzugänge kennen die Region – und sich untereinander

Lange Vorlaufzeit haben Notare nicht, um über einen beruflich bedingten Umzug nachzudenken. Nur zehn Stellen schreibt das Justizministerium pro Jahr aus, berichtet der Miesbacher Notar Philipp Hruschka. Bei bayernweit 500 Notaren müsse man also schnell sein mit seiner Bewerbung. „Und eine hohe Frustrationstoleranz mitbringen“, fügt Hruschka schmunzelnd an. Im Fall von Sandra Reuter (47) und Maximilian Hagg (62) war Frust aber kein Thema. Die beiden haben kürzlich den Zuschlag für die ruhestandsbedingt frei gewordenen Plätze im Notariat Miesbach (Reuter) und Tegernsee (Hagg) bekommen. „Haben Sie denn gleich eine Wohnung bekommen?“, fragte Landrat Olaf von Löwis nun beim Kennenlerntermin in seinem Büro. Angesichts des angespannten Immobilienmarkts im Landkreis Miesbach sei dies ja selbst bei Menschen mit höherem Einkommen keine Selbstverständlichkeit mehr. Doch Reuter und Hagg konnten Entwarnung geben. Die 47-Jährige ist mit „Mann, drei Söhnen und Hund“ nach Schliersee gezogen, der 62-Jährige in jene Wohnung in Tegernsee, in der er auch aufgewachsen sei.



Tatsächlich ist für Hagg die Stelle im Tegernseer Notariat die Rückkehr in die alte Heimat. Nach dem Abitur habe er in Augsburg studiert. Da seine Frau als Dozentin an der Beamtenhochschule in Hof arbeite, sei auch sein beruflicher Schwerpunkt in Franken gelegen. 25 Jahre war Hagg Notar in Schwabach, die vergangenen fünf Jahre dann in Nürnberg. Seine Nachfolgerin in Schwabach übrigens wurde Reuter. „Wir kennen uns also schon“, erzählt die 47-Jährige. Und auch einen Bezug zu ihrer jetzigen Wirkungsstätte hat die gebürtige Unterfränkin, deren Mann als Internist in einer Praxis tätig ist, schon. So habe sie die Region während ihrer Ausbildung in Rosenheim und München kennen und schätzen gelernt, erklärt Reuter.



Da sie gleich zu Beginn ihrer neuen Aufgaben ein hohes Arbeitspensum zu bewältigen haben (siehe oben), sind die beiden neuen Notare umso dankbarer, dass sie ein erfahrenes Team an ihrer Seite haben. Im Notariat in Miesbach gibt es neben Reuter und Hruschka 20 Mitarbeiter. Am Standort in Tegernsee kann Hagg auf zehn Kollegen zurückgreifen.

sg