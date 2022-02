Drogen: Bewährungsstrafe soll Irschenberger (39) Absturz bewahren

Drogen: Irschenberger (39) bekommt Bewährung, um ihn vor Absturz zu bewahren © Udo Herrmann/ IMAGO

Das Miesbacher Amtsgericht hat einen 39-Jährigen aus Irschenberg wegen Drogenbesitz und Drogenweitergabe zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Diese soll ihn aus dem Sumpf ziehen.

Miesbach – Nach zwei Verhandlungstagen vor dem Miesbacher Amtsgericht fällte Richter Walter Leitner ein Urteil gegen einen 39-Jährigen aus Irschenberg. Schon im Januar musste dieser auf der Anklagebank Platz nehmen. Zwischen September 2020 und Juni 2021 soll er Marihuana sowie Amphetamin an verschiedene Personen abgegeben haben. Zudem habe die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung in Miesbach kleinere Mengen Marihuana und Haschisch gefunden, die im Besitz des 39-Jährigen gewesen sein sollen.

Am ersten Prozesstag gestand der Irschenberger zwar den Besitz der Drogen, wollte sich zum Handel aber partout nicht äußern. Die Aussage eines Zeugen (44) aus Hausham, der diesmal gekommen war, brachte mehr Klarheit. „Ich habe ihm mal 350 Euro geliehen, die ich aber nie zurückbekommen habe“, sagte der Haushamer. Aus Wut habe er die Polizei über die Drogengeschäfte des Irschenbergers informiert. „Das Einzige, das der Angeklagte gut kann, ist Drogen zu nehmen“, sagte er. Schwammiger wurde seine Aussage aber, als Leitner ihn nach konkreten Drogengeschäften fragte und ob er diese mit eigenen Augen gesehen habe. „Ich kann keine Namen nennen“, antwortete der Haushamer, er wisse jedoch, dass der Angeklagte „drei bis vier Pflanzen angebaut hat – das habe ich selbst gesehen“. Dann schwenkte er um und erklärte plötzlich, dass er gesehen habe, wie eine Frau beim 39-Jährigen in dessen Übergangsdomizil in Miesbach Marihuana und Amphetamin kaufte – um nur wenige Sekunden später seine Aussage erneut zu revidieren: „Also gesehen habe ich das nicht, aber sie hat es mir persönlich erzählt.“ Nun aber nicht, dass sie die Drogen bezahlt, sondern nur, dass sie sie vom Angeklagten erhalten habe. „Das weiß jeder, dass er in ganz Miesbach Drogen verkauft“, fügte der Zeuge an.

Dem Richter war die Verwirrung ins Gesicht geschrieben. Das Hin und Her des Haushamers brachte Leitner auf die Palme. „Dass es jeder weiß, dass der Angeklagte in Miesbach Drogen verkauft, höre ich jetzt zum achten Mal“, sagte er. Gänzlich fehlten ihm konkrete Fälle des Drogenhandels, schließlich zeigte der Haushamer den Irschenberger ja bei der Polizei an. Der Haushamer ging noch mal in sich und erklärte: „Ich war beim Angeklagten und habe gesehen, wie Leute ihm Geld gaben, er kurz wegging, Drogen holte und wieder kam.“ Zwei Geschäfte mit zwei Männern habe er mit eigenen Augen gesehen. „Denen hat er etwa zwei bis drei Gramm Amphetamin in einer Fischkonserve übergeben.“ Pro Woche habe der Angeklagte zudem „für 500 bis 700 Euro Drogen eingekauft – seine Lieferanten kenne ich allerdings nicht“. Ob alles für den Verkauf oder teils auch für den Eigenkonsum bestimmt war, wusste der Haushamer nicht.

Nach einem Rechtsgespräch erklärte Verteidigerin Martina Meis, dass ihr Mandant die Abgabe von zwei Mal zwei Gramm Amphetamin einräume. In der Anklageschrift war noch von 50 und 20 Gramm die Rede, wobei es sich aufgrund der teils unzureichenden Deutschkenntnisse des Zeugen um ein Missverständnis gehandelt haben soll. Für ein Geständnis in diesem Anklagepunkt stellte das Gericht dem 39-Jährigen eine vier- bis sechsmonatige Bewährungsstrafe in Aussicht. Bis auf den Drogenbesitz – den gestand der Irschenberger ja – wurden alle weiteren Anklagepunkte fallen gelassen, da die hierfür zu erwartende Strafe nicht erheblich ins Gewicht gefallen wäre.

Nach dem Aufdröseln aller Taten wurde aus Sicht der Staatsanwaltschaft aus dem gewerbsmäßig unerlaubten Handeltreiben eine vorsätzlich unerlaubte Abgabe von Betäubungsmitteln in zwei Fällen sowie unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln. Sechs Monate auf Bewährung, eine Geldauflage von 1500 Euro sowie eine ambulante Drogentherapie forderte die Juristin. Auch, weil der neunfach Vorbestrafte schon mehrfach wegen Drogendelikten mit dem Gesetz in Konflikt geriet.

Anwältin Meis war sich sicher, „dass das meinem Mandanten eine Warnung sein wird, doch er ist auf dem richtigen Weg“. Sie plädierte auf eine Bewährungsstrafe von vier bis sechs Monaten.

Richter Leitner entschied sich für die Mitte: fünf Monaten auf Bewährung, 1000 Euro Geldauflage und eine ambulante Drogentherapie. „Das Urteil basiert vor allem auf dem Geständnis des Angeklagten, dadurch sind wir heute fertig geworden“, merkte der Richter positiv an. Dennoch habe der 39-Jährige Glück gehabt, dass der Zeuge heute nicht mehr so viel wusste wie bei seiner polizeilichen Vernehmung vor zwei Jahren. Eine Bewährung reiche für die Straftaten des Irschenbergers aus, so der Richter. „Schließlich haben Sie ja schon drei Bewährungen erfolgreich überstanden und diese wird Sie hoffentlich davor bewahren, komplett abzustürzen.“

von Philip Hamm