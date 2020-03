Große Aufgaben warten auf den neuen Bürgermeister von Miesbach

Gerhard Braunmiller (CSU) ist ab Mai neuer Bürgermeister von Miesbach. Doch schon jetzt ist klar: Auf ihn wartet keine leichte Amtszeit.

Es muss sich vor allem im Stadtrat einiges ändern, will man für die Stadt gute Ergebnisse erzielen. Es braucht Bewegung in zuletzt festgefahrenen Positionen – und das, obwohl deren Verfechter in allen Fraktionen wiedergewählt wurden. Ein User hat es auf der Facebook-Seite unserer Zeitung so formuliert: „Ich hoffe auf Visionen für Miesbach.“

Visionen braucht es einige. Schon vor der Coronakrise hat Braunmillers Kontrahent Walter Fraunhofer betont: Der Haushalt werde sich künftig von selbst aufstellen. Die Pflichtaufgaben würden mehr sein als das Geld in der Stadtkasse – es werde darum gehen zu klären, was wichtig und finanzierbar ist.

Keine absolute Mehrheit im Stadtrat

Das weiß auch der künftige Amtsinhaber. „Mit der Coronakrise werden die Einnahmen bei der Gewerbesteuer sinken“, sagt Braunmiller. Seine eigene Linie umsetzen ist jedoch schwer, denn der neue Rathauschef hat keine verlässliche Mehrheit hinter sich – auch nicht unter den Wählern, wie das knappe Stichwahlergebnis zeigt. Die CSU, die zehn Sitze hat, kommt mit Braunmiller nun auf elf Stimmen – zu wenig, um sich bei 24 Mitgliedern regelmäßig durchzusetzen. Und Freie Wähler, Grüne SPD und FDP dürften bei der Fülle an Themen auch nicht regelmäßig im Gleichschritt gehen. Es braucht also Dialog, Überzeugungskraft und Kompromissbereitschaft für gemeinsame Lösungen. Ob das tatsächlich funktioniert?

Zusammenspiel moderieren

Wohl nicht so einfach. Im Wahlkampf wurden zuletzt einige empfindliche Schmisse verteilt: Die CSU verärgerte den Rest mit ihrem Marktplatz-Konzept und einem polarisierenden Wahl-Flyer zur Warmbadsanierung, die Grünen triezten mit ihrer Wahlempfehlung pro Fraunhofer, dem parteilosen Kandidaten von SPD und Freien Wählern, zurück. Dazu die monatelangen Scharmützel und gegenseitigen Blockaden im Stadtrat wie das Ablehnen der Fahrradabstellplatzsatzung. Es hat sich einiges aufgebaut.

„Nach der Wahl wird man wieder gut zusammenarbeiten“, zeigte sich CSU-Fraktionssprecher Franz Mayer Anfang März noch überzeugt. Doch Bürgermeisterkandidatin Astrid Güldner (Grüne) hatte das am ersten Wahlabend noch skeptisch bewertet – so leicht werde es nicht werden. Es liegt nun an Braunmiller, dieses neue Zusammenspiel zu moderieren – vielleicht ist das sogar die größte Herausforderung für ihn.

