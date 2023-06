Bezirksfischer alarmiert: Kaum mehr Äschen in der Leitzach - war es der Gänsesäger?

Von: Jonas Napiletzki

Hungriger Vogel: Der Gänsesäger frisst Fische bis zu einer Größe von 18 Zentimetern, sagt Stefan Moser vom Bezirksfischereiverein Miesbach-Tegernsee. © IMAGO/M. Woike

Die Äschen-Bestände in der Leitzach sind dramatisch niedrig, warnen die Bezirksfischer. Sie fordern nun eine stärkere Gänsesäger-Vergrämung. Die Vogelschützer halten dagegen.

Landkreis – 90 000 Euro hat der Bezirksfischereiverein Miesbach-Tegernsee investiert, um das Aussterben der Äsche in der Leitzach zu verhindern. Lange her. Stefan Moser erinnert sich trotzdem gut daran: „1996 hat uns der Kormoran den Bestand auf Null gefressen.“ Heute, 27 Jahre später, steht der Weyarner als Vorsitzender an der Spitze von 550 Mitgliedern – so viele wie nie zuvor. Der Fischbestand ist indes alarmierend niedrig. 27 Äschen habe der Verein bei der jüngsten Bestandskontrolle gezählt. „Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern zwei vor zwölf“, sagt Moser. „Und ich hoffe, dass es noch nicht nach zwölf ist.“

Schuld an der dramatischen Zwischenbilanz ist diesmal nicht der Kormoran. Moser sieht den Gänsesäger in der Verantwortung. Der Entenvogel habe früher in Frankreich, in der Schweiz oder in Italien überwintert, erklärt der Vereinsvorsitzende. Mittlerweile sei er jedoch „künstlich sesshaft“ – dank Nistkästen und den Aktivitäten des Landesbunds für Vogelschutz (LBV), kritisiert Moser. Genau diese sesshaften Gänsesäger seien aber das größte Problem: Pro Tag brauche ein einziger Vogel 500 bis 600 Gramm Fisch, um seinen Kalorienbedarf zu decken. Von den 27 Äschen, die Moser im Leitzach-Abschnitt von Mühlau bis Wörnsmühl gezählt hat, dürften dann nicht mehr viele übrig bleiben, befürchtet er.

Äsche vom Aussterben bedroht

„Die Äsche in der Leitzach ist ganz stark vom Aussterben bedroht“, fasst Moser zusammen. Der Bezirksfischereiverein sei gesetzlich zum Erhalt der Arten verpflichtet; Äschen würden von Mitgliedern seit über 25 Jahren nicht mehr gefischt. Doch der Erhalt der Fische sei mittlerweile unmöglich geworden; einen teuren Besatz wie 1996 könne der Verein nicht noch einmal stemmen. „Deshalb haben wir mit dem Besatz aufgehört“, sagt Moser.

Stattdessen ergreift der Verein nun die Flucht nach vorne – und beteiligt sich an einem Forschungsprojekt der Bayerischen Landesanstalt für Fischerei (LfL), bei dem Gänsesäger „letal vergrämt“, also geschossen werden. Die Äschen-Bestände werden dabei mit Referenzstrecken verglichen, in denen die Gänsesäger nicht vergrämt wurden (siehe unten). „Wir sind in das Projekt eingebunden und haben eine Referenzstrecke in der Leitzach“, sagt Moser. Das Projekt laufe noch zwei Jahre. „Das werden wir irgendwie überstehen.“

Die Äschen werden diesen Zeitraum aber wohl kaum überleben, fürchtet der Vorsitzende. „Gänsesäger fressen Fische bis 18 Zentimeter.“ Drei Brutpaare gebe es an der Leitzach, Moser rechnet mit bis zu 18 Jungvögeln. Auch der heimische Eisvogel leide darunter, weil für ihn weniger Fische übrig blieben.

Fischer fordern Aufhebung der Schonzeit für Gänsesäger

Wegen solcher Aussichten fordert der Vorsitzende, die ganzjährige Schonzeit des Gänsesägers aufzuheben. Schon vor einigen Jahren habe der Verein eine Abschussgenehmigung erreicht. Schießen sei immer die letzte Möglichkeit – aber in diesem Fall der letzte Ausweg, meint Moser. „Wir Fischer sind damit auch nicht glücklich.“

Noch unglücklicher über den Plan, den Gänsesäger zu schießen, ist Gerhard Kinshofer, Vorsitzender der Kreisgruppe Miesbach des LBV. Er kontert die Vorwürfe Mosers damit, dass Nistkästen nur für Wasseramseln aufgehängt würden. „Dass Gänsesäger darin nisten, ist anatomisch gar nicht möglich“, erklärt Kinshofer – die Entenvögel seien schlicht zu groß dafür. Zudem handle es sich beim Gänsesäger ebenfalls um eine heimische Vogelart. „Es gibt keinen Grund, sie zu bejagen.“ Der Klimawandel könne zwar eine Überwinterung im Landkreis ermöglichen, räumt Kinshofer ein. „Aber deshalb muss man sie nicht erschießen.“

Vielmehr führt Kinshofer den Rückgang der Äschen auf andere Faktoren zurück. „Das Wasser wird wärmer, es gibt häufiger Niedrigwasser, die landwirtschaftlichen Einträge sind stärker geworden und Freizeitsportler rutschen mit ihren Booten auf dem Kies herum“, sagt er. Die Wirkung der letalen Vergrämung eines „in Bayern seltenen Brutvogels“ sei zudem „äußerst fraglich“, erklärt Andreas von Lindeiner in einer Stellungnahme des LBV zum Forschungsprojekt, die unserer Zeitung vorliegt. Der Landesfachbeauftragte Naturschutz kritisiert, es sei „nirgendwo belegt, dass das Projektziel alternativlos nur mit der Letalvergrämung von Gänsesägern erreicht werden kann“. Wie groß der Einfluss der Vergrämung tatsächlich auf den Äschen-Bestand ist, sei nicht belegt. Lindeiner: „Wir lehnen den Abschuss deshalb ab.“

Forschungsprojekt an der Leitzach läuft bis 2025

Anders als vor 20 Jahren leben in der Leitzach heute nur noch ausgewachsene Äschen, bestätigt Leonhard Egg. Der promovierte Biologe und Fachberater für Fischerei beim Bezirk Oberbayern nennt als Ursache den Gänsesäger, der den Nachwuchs über den Winter auffrisst. „Wir sind kurz davor, dass der Bestand komplett einbricht“, sagt Egg. Äschen seien stark gefährdet, weil sie sich keine Verstecke suchen – leichte Beute für den Vogel.



In der Fachberatung ist das Problem bekannt. Um aber auch Naturschutzbehörden davon zu überzeugen, dass es für den gefräßigen Vogel ein Management brauche, seien belastbare Zahlen nötig, sagt Egg. Dafür untersucht das Institut für Fischerei in Starnberg seit Juli 2020 die „Auswirkung der Gänsesägervergrämung auf die Entwicklung der Äschenpopulationen“ in einem Forschungsprojekt an mehreren Flüssen. Finanziert wird das vom Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, durchgeführt von der Technischen Universität München.



Im Landkreis wird dafür die Leitzach-Strecke von Mühlau bis Wörnsmühl als Referenz verwendet – hier passiert nichts. Auf Höhe von Fischbachau liegt indes die „Vergrämstrecke“, erklärt Egg. Außerhalb der Brutzeit werden die Vögel dort seit Mitte 2022 geschossen. Zweimal im Jahr erheben die Forscher per Elektrofischerei den Fischbestand. Das Projekt läuft planmäßig noch bis Juni 2025. Egg und auch Michael Schubert vom Institut für Fischerei betonen, es sei nicht das Ziel, den Gänsesäger flächendeckend auszurotten. „Es geht darum, Äschen auf ausgewählten Strecken zu schützen.“ Klappt das im Projekt gut, sagt Egg, könnten die Zahlen den Naturschutzbehörden helfen.

