„Der Fischotter hat hier keinen Platz“

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Gilt noch immer als bedroht: der Fischotter. Seit etwa zwei Jahren breitet er sich bayernweit wieder aus, auch im Landkreis Miesbach. Fischern und Fischzüchtern ist das kleine Raubtier ein Dorn im Auge. © Patrick Pleul/DPA

Nach einem Gerichtsurteil zur Entnahme von Fischottern in der Oberpfalz schlägt der Bezirksfischereiverein Miesbach-Tegernsee eine Regulierung über das Jagdrecht vor.

Landkreis – Das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs zur Entnahme von Fischottern in der Oberpfalz macht die Fischer im Kreis Miesbach hellhörig. „Wir haben das selbstverständlich verfolgt“, sagt etwa Stefan Moser, der als Vorsitzender des Bezirksfischereivereins Miesbach-Tegernsee rund 600 Mitglieder repräsentiert. Der Verwaltungsgerichtshof hatte geurteilt, dass die per Ausnahmegenehmigung gestattete Tötung des Tieres an Oberpfälzer Fischteichen gegen geltendes Recht verstoße – geklagt hatte der Bund Naturschutz.

Moser kann das Urteil nur teilweise nachvollziehen: „Töten ist natürlich immer das schlechteste Mittel und sollte als letztes eingesetzt werden.“ Allerdings seien Konflikte unausweichlich, wenn der Fischotter in der von Menschen bewirtschafteten Kulturlandschaft heimisch werde. Deshalb gelte es, die Wiederansiedlung des Tieres im Vorfeld durch ein entsprechendes Management zu verhindern. „In der Kulturlandschaft hat der Fischotter keinen Platz“, betont Moser.

Einen gangbaren Weg, den bestehenden Konflikt zwischen Tierschutz und Fischwirtschaft zu regulieren, biete das Jagdrecht. Dieses sehe derzeit eine ganzjährige Schonung des Fischotters vor. Analog zur Bejagung etwa von Rehen könne ein Zeitfenster bestimmt werden, in dem der Fischotter bejagt werden dürfe. „Dann wäre es den Jägern überlassen, denen man aufgrund ihrer Expertise und Erfahrung schon vertrauen kann“, sagt Moser. Vorausgesetzt, die Jäger wären bereit, den zeitlichen Aufwand zu stemmen.

Eine Artenschutzrechtliche Ausnahmeverordnung, wie sie jüngst von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erlassen wurde, wäre dann überflüssig. Moser betrachtet die am 26. April erlassene „Verordnung zur Änderung der Artenschutzrechtlichen Ausnahmeverordnung betreffend Ausnahmen für den Fischotter“ ohnehin nur als „Wahlkampf-Getöse“. Eine Regulierung über das Jagdrecht sei pragmatischer.

Ein stabiler Fischotter-Bestand – Voraussetzung für eine Bejagung – ist nach Mosers Einschätzung bald erreicht: „In unserer Region ist der Fischotter auf einem hervorragenden Weg zu einer stabilen Population.“ Er sei mittlerweile in allen Fließgewässern im Landkreis und auch an Teichen nachweisbar. Die Zeiten, in denen er wegen seines Fells gejagt wurde, seien lange vorbei: „Eine Stola aus Otterfell trägt heute keiner mehr.“

Auf die aktuelle Rechtslage im Kreis Miesbach scheint das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs aber ohnehin (noch) keinen Einfluss zu haben, wie Leonhard Egg von der Fachberatung für Fischerei des Bezirks Oberbayern, erklärt: „Man muss unterscheiden zwischen der Ausnahmegenehmigung in der Oberpfalz und der Verordnung, die der Freistaat Ende April erlassen hat.“ Die Entnahme des Otters in der Oberpfalz sei im Rahmen eines Pilotprojekts erfolgt, das dort bereits seit einiger Zeit laufe. Diese Grundlage habe das Gericht als nicht rechtskonform bewertet. Die neue ministerielle Verordnung dagegen sei nicht Gegenstand gewesen und gelte weiter. Sie erlaubt unter strengen Voraussetzungen eine Entnahme des Fischotters, um ernste fischereiwirtschaftliche Schäden abzuwenden.

Wie berichtet, hatte ein Fischotter kürzlich die Teiche des Holzkirchner Fischereivereins zur Aufzucht von Fischen leer gefressen. Der Bezirksfischereiverein Miesbach-Tegernsee beobachtet, dass der Otter den Äschenbestand in der Leitzach und der Mangfall bedroht.