Biber: Kaum Konflikte im Landkreis Miesbach - „Grober Baumschädling“ oder Nützling?

Teilen

Nager-Nachweis: Hier nahe der Mangfall bei Müller am Baum hat der Biber mehrere Bäumchen umgenagt. © Thomas Plettenberg

Im Landkreis Miesbach gibt‘s kaum größere Konflikte mit dem Biber. Trotzdem gab‘s drei Entnahmen - und einige wütende Bürger.

Landkreis – Geht es um streng geschützte Tier und Schäden, ist der Wolf zurzeit in aller Munde, speziell im Kreis Garmisch-Partenkirchen. Probleme bereitet dort aber auch der Biber, und auch hier ist das Thema Entnahme ein dauerhaftes. Und zwar nicht zu knapp: Zwischen 36 und 41 Biber werden pro Jahr geschossen. Bisher kaum bekannt: Auch im Kreis Miesbach gab es das schon. Insgesamt scheint die Lage aber entspannt.

Jüngst hat ein Biber wieder bei Müller am Baum zugeschlagen und eine ganze Reihe von Bäumchen umgenagt. Ein Leser unserer Zeitung meint daher: „Der an sich geschützte Biber erweist sich als grober Baumschädling, er zerstört damit auch die Umwelt nachhaltig.“ Keine Einzelmeinung offenbar. Verschiedentlich sorgt der Nager für Diskussion ober zumindest Nachfragen, und bekanntlich gab es in Gmund schon einen Fall einer nachgewiesenen Vergiftung.

Zwei forstwirtschaftliche Schäden im Jahr 2022

Insgesamt aber, so teilt das Bibermanagement am Landratsamt Miesbach mit, sei „die Akzeptanz in der Bevölkerung im Großen und Ganzen vorhanden“. Zornigen Anrufen, gerade von Eigentümern gewässernaher Grundstücke, würde es immer wieder geben. Meist verflüchtige sich die Wut nach einem Beratungsgespräch und Hinweisen auf entsprechende Schutzmaßnahmen. Hierzu gibt es inzwischen vier ehrenamtliche Biberberater im Landkreis (wir berichteten). Grundeigentümern empfiehlt das Landratsamt, sich frühzeitig über Schutzmaßnahmen Gedanken zu machen, etwas wenn der Biber in der Nachbarschaft schon aufgetaucht ist. So stellt die Behörde zum Beispiel kostenlos sogenannten Hasendraht zur Verfügung, mit dem Stämme geschützt werden können. Die Stadt Tegernsee hat dies bei einer Blutbuche an der Länd so gehandhabt.

Forstwirtschaftliche Schäden wurden der Behörde im vergangenen Jahr zwei bekannt. So hat ein Biber bei Esterndorf (Weyarn) zwölf große Buchen angenagt, und am Kirchsee bei Sachsenkam wurden acht Fichten angenagt. Gesamtschaden: 748 Euro. Ob dieser in voller Höhe ausgeglichen wird, hängt davon ab, ob der im Bayerischen Biberfonds vorhandene Betrag vollends abgerufen wird. Werden mehr Schäden gemeldet, als Geld da ist, wird für den Einzelfall nur ein Teil erstattet. Allerdings gilt dies nur für land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Flächen. Privatleute haben keinen Anspruch auf Zahlungen.

Genaue Biberzahl im unbekannt

Über die genaue Zahl von Bibern im Landkreis herrscht Unklarheit. In den vergangenen Jahren war wiederholt von etwa 50 die Rede gewesen. Der natürlichen Vermehrung stehen unter anderem Unfälle entgegen. Sieben Fälle von bei Verkehrsunfällen getöteten Tieren sind dem Landratsamt bekannt. Dazu eine gesicherte Vergiftung und eine mutmaßliche sowie die Entnahmen. Seit 2015 waren dies aber lediglich drei. Als Beispiel nennt das Landratsamt den Triebwerkskanal des E-Werks Tegernsee. Hier sei durch die Tätigkeit des Bibers eine Straße unterhöhlt worden. Auch hier gilt: Schutzmaßnahmen helfen und sind auch nötig, weil sich der Biber an dieser Stelle immer wieder ansiedeln würde.

Wo er nicht mit dem Menschen ins Gehege kommt, ist der Biber eher Nützling als Schädling, schafft Lebensräume für andere Arten und kann den Wasserhaushalt in einer Region regulieren. Bis hin zum Renaturieren von Mooren reicht das. Gleichwohl scheinen sich bayernweit die Konflikte mit der zunehmenden Zahl an Bibern zu mehren. Im Kreis Miesbach offenbar noch nicht. nap

Eine Auswahl aller wichtigen Geschichten aus Ihrer Region erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.