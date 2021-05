Die Tücken des Bienen-Booms: Imker warnt vor Unkenntnis und Nachlässigkeit - „Viele Romantiker“

Beherrscht sein Handwerk: Georg Haslauer, Vorsitzender des Bezirksbienenzuchtvereins Miesbach, in einem seiner Bienenstände in Gmund.

Weltbienentag im Landkreis Miesbach

Imker im Landkreis warnen anlässlich des Weltbienentags vor laienhafter Bienenhaltung. In Bayern stieg die Anzahl der Imker seit 2018 um 30 Prozent.

Landkreis – Die Biene boomt. Hans Widmann (72) wundert das nicht. Für ihn liegt die Beschäftigung mit der Natur und damit auch das Imkern voll im Trend. „Vor allem viele junge Leute begeistern sich in den letzten 15 Jahren vermehrt für dieses Thema“, hat der Kassenwart und Webmaster beim Bienenzuchtverein Holzkirchen und Umgebung zum heutigen Weltbienentag festgestellt. 75 Mitglieder sind hier aktiv, sie betreuen um die 650 Bienenvölker. Ein Volk besteht im Sommer aus etwa 60 000 Tieren.

Die gestiegene Lust an der eigenen Honigproduktion kann auch Georg Haslauer (53), Vorsitzender des Bezirksbienenzuchtvereins Miesbach, bestätigen. 160 Mitglieder sind hier registriert, zunehmend würden sich zudem auch mehr Frauen für den Umgang mit den kleinen Brummern interessieren. „Imkerei ist keine Männerdomäne mehr“, stimmt sein Imker-Kollege Widmann zu. Über 1300 Bienenvölker oder neun Völker pro Imker weisen die Miesbacher für 2020 aus. Tendenz steigend.

Weltbienentag im Landkreis Miesbach: Laxe Bestimmungen machen es Hobbyimkern leicht - der Trend hat auch Tücken

Überhaupt stehen die kleinen schwarz-gelben Honigproduzenten seit ein paar Jahren ganz hoch in der Gunst der Öffentlichkeit: Seit 2018 ist am 20. Mai Weltbienentag, Anfang 2019 setzte ein Volksbegehren zur Rettung der Bienen die bayerische Landesregierung unter Druck, gut 1,75 Millionen Bürger unterschrieben damals die Forderungen, welche Umweltorganisationen sowie ÖDP und Grüne aufgestellt hatten. Der Landtag übernahm das Ansinnen in Windeseile.

Rund 41 000 Menschen hielten 2020 Bienen in Bayern. Das sind 30 Prozent mehr als noch im Jahr 2013, heißt es etwa beim Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

Doch der Trend Pro-Biene hat auch seine Tücken. „Wer Bienenvölker halten will, sollte zumindest mal einen Imkerkurs belegt haben“, mahnt Haslauer. Immerhin ist Imkerei ein richtiger Beruf. Die Ausbildung zum „Tierwirt Fachrichtung Imkerei“, wie es etwas umständlich heißt, dauert bis zu drei Jahre und gehört zum Bereich landwirtschaftliche Berufsausbildung. Verpflichtend ist das nicht. Die eher laxen Bestimmungen in Sachen Bienenhaltung machen es Möchtegern-Imkern denn auch recht leicht: „Manche stellen sich ein Bienenvolk in den Garten und meinen, sie haben was für die Umwelt getan“, spöttelt Georg Ramgraber (63), Vorsitzender der Bienenfreunde Oberland.

Faulbrut, Milben, Medikamente und Verantwortung - Bienenhaltung unterliegt Auflagen

Die Hemmschwelle, sich mal als Imker auszuprobieren, ist verhältnismäßig niedrig, die Anschaffung relativ günstig: „Ein Bienenvolk gibt es schon für 150 Euro“, so Ramgraber. Und Widmann weiß: „Es gibt da in der Tat viele Romantiker.“ Wer sich um seine Bienen nicht richtig kümmert, hat irgendwann keine mehr, sei es aus Unkenntnis oder Nachlässigkeit.

Nicht dass es keine Auflagen gäbe: Wer Bienen hält, muss das Veterinäramt informieren und bekommt eine Betriebsnummer. Nur so kann etwa die stark ansteckende Bienenkrankheit „Amerikanische Faulbrut“ eingedämmt werden. Ebenso lassen sich die gefährlichen Varroamilben nur mit bestimmten, anzeigepflichtigen Medikamenten behandeln. „Wer sich Bienen zulegt, übernimmt eine Verantwortung für die Tiere“, mahnt Ramgraber. Allein: Kontrolliert wird das seitens der Veterinärämter kaum.

Im eigenen Garten, zwischen Zierrasen und Blumenbeet, darf jeder Bienenkästen aufstellen, der sich zum Imker berufen fühlt. Gleichwohl raten die Bienen-Fachleute der einschlägigen Vereine zur Diplomatie: „Es kann ja zum Beispiel sein, dass der Anwohner nebenan allergisch auf Bienen ist“, sagt Ramgraber. „Darauf sollte man Rücksicht nehmen.“ (Volker Camehn)