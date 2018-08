Bierdrama in Miesbach: 40 Kästen Bier fallen von Lkw - zum Glück nur Alkoholfreies

Ein Fischbachauer erlebte den Albtraum eines jeden Bier-Transporteurs: 40 Kästen Bier rutschten ihm vom Anhänger und zerschellten auf der Straße.

Miesbach: Ein 57-jähriger Fischbachauer erlebte den Albtraum eines jeden Bier-Transporteurs: Die gesamte Ladung rutschte ihm vom Anhänger, 40 Kästen Bier zerschellten auf der Straße. Glück im Unglück: Der Mann hatte nur alkoholfreies Bier geladen. Eine Anzeige droht ihm nun dennoch.

Der Fischbachauer war am Dienstag, 21. August, gegen 15:30 Uhr vom Stadtplatz in Miesbach aus kommend in Richtung Rosenheimer Straße unterwegs. Am Haindlberg passierte die Katastrophe: Wegen fehlender Ladungssicherung in Kombination mit einer defekten Heckklappe seines Anhängers glitten die 40 Kästen alkoholfreies Bier auf die Straße. Dabei gingen so viele Flaschen zu Bruch, dass der Haindlberg zwischenzeitlich nur halbseitig befahrbar war und teilgesperrt werden musste.

Das der Verkehr schon bald wieder fließen konnte, war dem Einsatz der Miesbacher und der Beamten zu verdanken. Mit Hilfe von fleißigen Anwohnern und den Einsatzkräften der PI Miesbach gelang es dem Verursacher des Bier-Dramas, die Straße zügig zu räumen und von den Scherben zu befreien. Ihn erwartet dennoch ein eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen fehlender Ladungssicherung. Auch für die Polizei war dies sicher ein Einsatz, den sie nicht alle Tage erlebt.

von Christian Masengarb