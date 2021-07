Wirtschaft trotz Corona erstaunlich stabil

Bilanzpressekonferenz der Kreissparkasse Miesbach Tegernsee

Von Stephen Hank schließen

Die Kreissparkasse hat die Zahlen fürs zurückliegende Geschäftsjahr vorgelegt. Dabei wurde deutlich: Nicht nur die Bank kam bislang durch die Krise, auch die heimische Wirtschaft.

Landkreis – Die Wirtschaft im Landkreis ist aus Sicht der Kreissparkasse bislang gut durch die Corona-Krise gekommen. Dabei habe auch das Geldinstitut selbst seine Stärken ausspielen können. „Regionale Banken sind ein Hort der Stabilität“, betonten Vorstandsvorsitzender Martin Mihalovits und Vorstandsmitglied Udo Stefan Schlipf am Mittwoch bei der Bilanzpressekonferenz. Um diese Position nicht zu verspielen, wolle die Kreissparkasse in den nächsten Jahren die Digitalisierung und flexible Arbeitsmodelle weiter vorantreiben und sich gleichzeitig als Netzwerkplattform im Landkreis etablieren.

Allgemeine Lage

„Die Pandemie hat verdeutlicht, dass uns die Kunden in unsicheren Zeiten vertrauen“, sagte Mihalovits. So habe sich die Summe der Einlagen um knapp zwölf Prozent auf insgesamt 1,81 Milliarden Euro erhöht. Auch das Kreditgeschäft lief. Auf 1,57 Milliarden Euro summierten sich die Darlehen im zurückliegenden Geschäftsjahr, 18 Prozent mehr als 2019. Nur ein Bruchteil davon (24,2 Millionen Euro) waren coronabedingte Kredite. Viel Geld floss in Immobilienkäufe. „Die Kreissparkasse hat keinen nachhaltigeren Vermögenswert als die Beziehung zu ihren Kunden“, betonte Mihalovits. Gerade in Krisenzeiten zahlten sich langjährige Geschäftsbeziehungen aus, so sein Vorstandskollege Schlipf: „Da sieht man, dass es ohne regionale Banken nicht geht.“

Corona-Hilfen

Das wurde auch bei der Auszahlung der Corona-Hilfen deutlich. Die Kreissparkasse habe in vielen Fällen sehr flexibel und vergleichsweise schnell reagieren können. „Das war eine gewaltige Leistung der Mannschaft“, betonte Mihalovits. Viele Probleme im Landkreis seien laut Schlipf durch die finanzielle Unterstützung verhindert worden. Man habe keine Anfragen von Bestandskunden ablehnen müssen. Mihalovits zufolge habe es allenfalls Fremdkunden getroffen, die schon bei ihrer eigenen Bank keinen Kredit bekamen. „Insgesamt ist die Wirtschaft im Landkreis trotz Corona erstaunlich stabil“, berichtete der Vorstandsvorsitzende. Insbesondere Hotellerie und Gastronomie hätten den „Lockdown light“ genutzt, um Ausfälle während der Komplettschließung zu kompensieren. „Und beim Handwerk und auf dem Bau läuft es besser denn je“, so Mihalovits.

Digitalisierung

Zufrieden zeigte er sich auch mit der Flexibilität, mit der sein Haus auf die neuen Rahmenbedingungen durch die Corona-Krise reagiert habe. Vergessen die Widerstände, die es 2017 mit Beginn des Transformationsprozesses hin zur Digitalisierung noch gab. Homeoffice ist inzwischen auch bei der Sparkasse kein Fremdwort mehr – flexibles Arbeiten die Zukunft. Der Vorstand geht dabei mit gutem Beispiel voran. „Wir beide werden bald kein eigenes Büro mehr haben“, kündigte Mihalovits an. „Stattdessen arbeiten wir an verschiedenen Standorten oder treffen uns in Besprechungsräumen.“

Beschäftigte

Ähnlich flexibel sollen die Mitarbeiter entscheiden können. „Wichtig sind Effizienz und Zufriedenheit“, betonte Schlipf. „Dadurch werden wir auch als Arbeitgeber attraktiver.“ Das angestaubte Image, das die Kreissparkasse immer noch habe, sei ein Thema, das den Vorstand stark umtreibe. So werde man ab September zwar wieder fünf neue Auszubildende einstellen, es könnten aber durchaus mehr sein. „Auch wir haben Nachwuchssorgen“, bekannte Mihalovits. „Und das liegt nicht nur daran, dass unsere Lehrlinge zur berufsschulischen Ausbildung mittlerweile nach Bad Tölz fahren müssen.“ Vielen erscheine der Beruf inzwischen zu unattraktiv. Dabei biete die Ausbildung alle Möglichkeiten – bis hin zum Studium. „Wir verkaufen uns momentan unter Wert“, bedauerte Schlipf. Betriebsbedingte Kündigungen seien bei der Bank weiterhin kein Thema. Man werde aber die natürliche Fluktuation für einen Stellenabbau nutzen.

FIT-Forum

Nach außen hin will sich die Kreissparkasse als Netzwerkplattform etablieren und Themen anstoßen, die den Landkreis bewegen. Die Grundlage hat das FIT-Forum gelegt, bei dessen zweiter – digitaler – Auflage vor wenigen Wochen rund 300 aktive Teilnehmer mit dabei waren. Die Themen reichten von Verkehr über Wohnungsbau bis hin zum Tourismus. Sogar Gerhard Polt war mit von der Partie. Auch in den sozialen Netzwerken stieß die Innovationskonferenz auf breite Resonanz. „Mit dieser Veranstaltung haben wir auch in der Sparkassenlandschaft ein Zeichen gesetzt“, berichtete Mihalovits. „Das Format ist für die nächsten Jahre gesetzt.“

Kreissparkasse in Zahlen

50.600 Kunden, 309 Mitarbeiter, 13 Auszubildende, 14 Filialen, rund 60 Bankautomaten; 2,24 Milliarden Euro Bilanzsumme, 144,6 Millionen Euro Eigenkapital, 1,97 Millionen Euro Jahresüberschuss, 1,57 Milliarden Euro Kredite an Kunden (+18 %), 24,2 Millionen Euro Corona-Kredite (124 Stück), 1,81 Milliarden Euro Kundeneinlagen (+11,7 %), 40 572 Onlinebanking-Zugänge (+6 %), 94.120 Anrufe im Kundencenter (+30 %).

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem neuen, regelmäßigen Miesbach-Newsletter.