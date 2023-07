„Bildung verleiht Flügel“: Gymnasium Miesbach feiert 101-jähriges Bestehen

Von: Sebastian Grauvogl

Glückwunsch: Bürgermeister Gerhard Braunmiller überreicht Schulleiterin Claudia Reiserer ein Buch. © Privat

Mit einem Jahr Verspätung hat das Gymnasium Miesbach sein 100-jähriges Bestehen gefeiert - und dabei kurzerhand einen Festakt zum 101-Jährigen draus gemacht. Das schadete nicht - im Gegenteil.

Miesbach – Bei einem Jahr Verspätung kommt es auf ein paar Minuten auch nicht mehr an. So störte die staubedingt um 15 Minuten verzögerte Ankunft des Kultusministers beim Festakt „101 Jahre Gymnasium Miesbach“ nur den Ehrengast selbst. „Ich hasse es, zu spät zu kommen“, gab Michael Piazolo zu, nachdem er kurz nach dem Pausengong ans Rednerpult in der Aula getreten war. Der besondere Anlass seines Besuchs mache diese Verärgerung aber mehr als wett.

Meist sei er nämlich zum 50-jährigen, 75-jährigen oder 100-jährigen Bestehen einer Schule eingeladen, sagte Piazolo. Die 101 aber habe etwas Geheimnisvolles, bekannte der Minister, der sich gar an den märchenhaften Titel 1001 Nacht erinnert fühlte. Und das passe ja eigentlich auch ganz gut zum Gymnasium Miesbach, das sich nicht zuletzt als „Mint-Mekka“ einen Namen gemacht habe und das heute als feste Größe im gesamten Oberland und darüber hinaus etabliert sei. Auch deshalb, weil sich Lehrer und Schüler hier immer wieder neuen Herausforderungen im „bildungspolitischen Abenteuerspielplatz“ eines Gymnasiums stellen würden und dabei nicht nur fachliches Wissen, sondern vor allem auch hohe Werte der Demokratie lehren und lernen würden. „Bildung verleiht Flügel“, sagte Piazolo und verriet dabei etwas, was eigentlich erst ganz zum Schluss des fast zweistündigen, von den Schülern selbst moderierten und von Big Band und Orchester musikalisch umrahmten Festakt enthüllt werden sollte: das neue Leitbild des Gymnasiums Miesbach.

101 Jahre Schulleben

Schulleiterin Claudia Reiserer war es dann, die die Gäste aus aktuellen und ehemaligen Lehrkräften, Schülern (alle, die nicht in die Aula passten, durften die Veranstaltung per Livestream in den Klassenzimmern verfolgen), Eltern sowie Politikern, Freunden und Förderern begrüßen durfte. Als sie bei ihrem Amtsantritt vor (passenderweise) „ziemlich genau 101 Wochen“ vom 2022 anstehenden 100. Geburtstag des 1922 im früheren Café Haidmühl eröffneten Gymnasiums erfuhr, sei sie wegen der sonst fast zu kurzen Vorbereitungszeit sogar ein bisschen erleichtert gewesen, den dazu fälligen Festakt coronabedingt noch um ein Jahr verschieben zu müssen. Wie Shakespeare in „Der Sturm“ schon sagte, sei „alle Vergangenheit ein Prolog“, sagte Reiserer. Und damit die Voraussetzung, um die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft aktiv gestalten zu können.

Prominenter Gast: Kultusminister Michael Piazolo. © Privat

Doch statt die Schulgeschichte trocken herunterzubeten, hatten sich die Schüler dazu entschieden, lieber Geschichten aus 101 Jahre Schulleben zu erzählen. Und so hatten sie die früheren Rektoren, ehemalige und noch aktive Lehrer (oft früher selbst Schüler am Gymnasium) sowie natürlich die Gymnasiasten selbst vor die Kamera gebeten, um ihre Verbundenheit zur Schule mit zahlreichen Anekdoten zum Besten zu geben.

Einer davon war auch Vize-Landrat Jens Zangenfeind, der als Schüler am Gymnasium nicht nur zahlreiche Freunde, sondern auch seine heutige Ehefrau dort kennengelernt hatte. Aus eigener Erfahrung könne er bestätigen, dass die 101 mehr als eine Zahl sei. „Sie steht für Herzblut und Engagement eines Spitzenteams, das das Schiff Gymnasium Miesbach auch in schwierigen Zeiten sicher auf Kurs gehalten hat“, liebte Zangenfeind.

Ursprünge schon 1872

Auf die Bedeutung des Gymnasiums für die Schulstadt Miesbach ging Bürgermeister Gerhard Braunmiller ein. Dessen Ursprünge hätten eigentlich schon mit der 1872 eröffneten Bergschule, also vor 151 Jahren, begonnen, erinnerte Braunmiller und spannte den Bogen über die spätere Oberrealschule bis zum heutigen Gymnasium. Letzteres bringe sich nicht nur bei Projekten wie dem Stadtradeln auch außerhalb des Schulgeländes ein, sondern sei mit dem neuen Schülerforschungszentrum im alten Krankenhaus auch für die Zukunft bestens gerüstet.

Mathematisch näherten sich Elternbeiratsvorsitzender Alexander Manz und Fördervereinsvorsitzender Florian Huber dem besonderen Jubiläum. Letzterer berichtete stolz, dass die Freunde und Förderer in 42 Jahren passenderweise ziemlich genau 420 000 Euro an Spenden in die Schule und ihre Ausstattung investiert haben und überreichte Reiserer gleich noch einen weiteren Scheck über 2500 Euro. Manz hob derweil nicht nur die Primzahl 101, sondern auch deren römische Schreibweise CI („Corporate Identity“) hervor.

Neues Leitbild

Wie diese ab sofort aussieht, erklärte dann Oberstudienrätin Martina Stahl. Sie war, es, die das von Piazolo bereits teilweise enthüllte Geheimnis um das neue Leitbild des Gymnasiums Miesbach lüftete, das ein runder Tisch aus Schülern, Eltern und Lehrerin in zwei Schuljahren entwickelt habe. Das Logo zeigt den Pegasus in Form eines Baums. Im Boden verwurzelt, mit ausgestreckten Ästen zum Fliegen bereit und umringt von einem Seil, das die Schulgemeinschaft zusammenhält. Darunter die sechs Werte, die am Gymnasium den Rahmen bilden: Respekt, Ehrlichkeit, Verantwortung, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Toleranz. Dass dieses Symbol bereits gelebt wird, zeigten dann die Schüler in einem Poetry Slam. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass nicht nur die 101 einen Platz hatte beim Festakt: Eine Ausstellung in der Aula zeigte die Geschichte der Schule. Der Titel: „100 Jahre Gymnasium Miesbach.“

