Bis ins Landesfinale: Schüler aus Miesbach bei „Jugend forscht“/„Schüler experimentieren“ mit spannenden Projekten

Von: Dieter Dorby

Teilen

Mit interessante Forschungsprojekten hat sich das Gymnasium Miesbach auch diesmal an den Wettbewerben „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ beteiligt. Unser Foto zeigt (v.l.) Betreuungslehrer Simon Schmuck (Physik/Mathematik/IT/Technik), Adrian Specht, Josef Neureiter, Tassilo Mall, Luca Knies, Schulleiterin Claudia Reiserer, Marinus Holitschke, Betreuungslehrer Thomas Weingand (Biologie/Chemie), Charlotte Dettmann und Vera Duft. © Gymnasium

Das Gymnasium Miesbach hat auch heuer bei den Wettbewerben „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ mitgemacht und dabei beachtliche Beiträge ins Rennen geschickt.

Ein Beitrag hat es sogar bis in den Landeswettbewerb geschafft, konnte sich aber als Zweitplatzierter nicht für den Bundesentscheid qualifizieren.

Beim Regionalwettbewerb, der bereits Mitte Februar von der Technischen Hochschule Rosenheim und dem regionalen Wirtschaftsverband Seeoner Kreis durchgeführt worden war, haben die Schülerinnen und Schüler vom Gymnasium Miesbach mit interessanten Themen gute Platzierungen erreicht. Was die verantwortlichen Betreuungslehrer Simon Schmuck und Thomas Weingand besonders imponiert: Trotz der pandemiebedingten Einschränkungen ließen sich die Schüler nicht vom Experimentieren abhalten.

Lesen Sie auch: Schüler vom Gymnasium Miesbach starten 2021 Blühwiesen-Projekt

Gekonnt präsentierten sie ihre Ergebnisse der jeweiligen Fachjury von zu Hause aus auf der Online-Plattform Veertly. In der Sparte Mathematik/Informatik sicherte sich Tassilo Mall (9+b) bei „Jugend forscht“ den ersten Platz mit dem Thema „Car 2 X Communication“. Dabei geht es um die Kommunikation autonom fahrender Fahrzeuge mit der Umwelt, dargestellt mit einer Computersimulation einer ampelgesteuerten Kreuzung. Eins beeindruckende Arbeit, die beim Landeswettbewerb ebenfalls vorne landete – allerdings nur auf Platz zwei. Damit wurde die Qualifikation zum Bundesentscheid knapp verfehlt.

Lesen Sie auch: Gymnasium Miesbach erneut als Umweltschule ausgezeichnet

In der Kategorie Technik bei „Schüler experimentieren“ erhielt Josef Neureiter (8c) den dritten Preis sowie den Sonderpreis Umwelttechnik für sein Projekt „Konstruktion und Bau eines Roboters zur Ampferbekämpfung“. In Chemie gingen der zweite Preis und der Sonderpreis Nachwachsende Rohstoffe an Charlotte Dettmann (8b) und Vera Duft (8d). Sie hatten das Thema: „Kleber aus Löwenzahn und Disteln“ eingereicht.

Bei „Jugend forscht“ sicherte sich Marinus Holitschke (10c) den zweiten Preis und den Sonderpreis, ein Jahresabo der Zeitschrift Geo, mit dem Thema „Carbon Capture and Storage – Chemische Bindung von CO2 in Form von Carbonaten“. Der dritte Preis nebst Sonderpreis Umwelttechnik ging an Gabriel Duft (10b) für sein „Cellu-Clothing – Kleidung aus recyceltem Altpapier“.

Weitere Teilnehmer und Preisträger sind bei „Jugend forscht“ im Bereich Chemie Marie Höller (Q12) mit „Umweltfreundliche und gesundheitlich unbedenkliche Alternativen zu herkömmlichen Shampoos“, wofür sie den Sonderpreis „Reset Plastik“ erhielt, sowie in der Sparte Technik Luke Brügmann (9c), der für sein „Zauberschach“ ein Sonderabo der Zeitschrift C’T gewann. Bei „Schüler experimentieren“ beschäftigten sich im Bereich Physik Luca Knies (8a) und Adrian Specht (8b) mit dem Bau eines Hydrozyklons zur Filterung von Plastik aus Wasser.

ddy