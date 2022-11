Blau machen wie früher: Dieser Miesbacher kann das noch

Genauigkeit zählt, wenn Inhaber Markus Griesbeck alte Kunstharzlacke zusammenmischt. © Thomas Plettenberg

Hier erklärt der Miesbacher Markus Griesbeck, wie er noch heute das alte Primus-Blau herstellen kann.

Miesbach – Sammler von alten Traktoren wissen: Ohne den passenden Lack geht gar nichts beim Restaurieren. Doch wo gibt es den, wenn beispielsweise der letzte Primus in Miesbach Ende der 1950er-Jahre produziert worden ist? Die Firma Farben Griesbeck in Miesbach kann immer noch die Farben von einst herstellen. Wir sprachen mit Inhaber Markus Griesbeck (46), gelernter Maler und Lackierer, was diese Lacke so besonders macht.

Herr Griesbeck, bei Ihnen kann man immer noch die passende Farbe für alte Primus-Traktoren bekommen. Was ist das Besondere daran?

Viele Betriebe können diese Farben von damals heute nicht mehr herstellen, weil sie damals auf Kunstharzbasis hergestellt wurden. Das ist eine veraltete Technik, weil heutige Lacke Acryl als Basis haben.

Wie kommt es, dass Sie diese Technik noch beherrschen?

Da kommen mehrere Dinge zusammen. Zum einen hat unser Familienbetrieb die alten Rezepturen von damals aufbewahrt. Schon mein Vater hat vor vier Jahrzehnten Lacke für Traktoren zusammengemischt. Aus dieser Zeit haben wir noch die Farbzusammensetzungen – nicht nur von Primus, sondern auch von anderen gängigen Marken wie Eicher, Lanz und Porsche. Mit unserer über 40-jährigen Erfahrung fertigen wir heute Farbtöne für Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Lkw und Pkw an und mischen aus über 50 000 Farbrezepturen sämtlicher Fabrikate. Außerdem haben wir die alten Ladungssysteme beibehalten, mit denen wir mischen. Damit erzeugen wir die alte Lackqualität. Hinzu kommt, dass unser Lieferant die Grundstoffe dafür noch liefern kann.

Wie viele Anbieter können das heute noch?

Genau kann ich das nicht sagen. Aber hier in der Gegend dürften wir die einzigen sein.

Ist der Markt der Oldtimer- und Traktor-Fans groß?

Der Markt ist recht klein. Aber wir haben das schon immer gemacht und nie damit aufgehört. Mein Vater schon vor 40 Jahren, und wir machen es auch gerne. Mich hat schon als zehnjähriger Bub das Mischen von Farbe fasziniert. Und viele Kunden von damals kommen auch heute noch. Es ist eine Mischung aus Service, Tradition und Liebhaberei. Uns freut es, dass unsere vielen Oldtimer- und Fahrzeugfreunde zufrieden sind, wenn sie ihre Prachtstücke auf Hochglanz bringen.

Sie mischen die Farben nicht nur, sondern bieten sie auch als Lackstift und in Spraydosen an.

Ja, für kleine Reparaturen. Dann braucht man keine Spritzpistole und kann ohne großes Reinigen arbeiten. Lackstifte und Sprays stellen wir auch selber her.

Wie aufwendig ist es, diese alten Farben herzustellen? Braucht es besonderes Knowhow?

Vor allem muss man genau arbeiten. Da kommt es auf jedes einzelne Gramm an. Man muss sehr genau dosieren und einwiegen, sonst stimmt der Farbton nicht exakt mit dem Original überein.

Wie kommt es, dass sich Ihr Betrieb diese Technik nebst Rezepturen bewahrt hat? Andere haben das ja eingestellt.

In unserer Gegend gibt es viele solcher alten Gefährte und viele Liebhaber, die sie herrichten und pflegen. Und die Nachfrage ist immer noch da.