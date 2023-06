Blitzendes Chrom, glänzender Lack: Oldtimer-Rundfahrten in Miesbach begeistern nicht nur Kinder

Spendenaktion für Abenteuer-Inklusionsspielplatz

Von Bettina Stuhlweißenburg

Ein voller Erfolg war die zweite Aktion der Oldtimerfreunde Miesbach zugunsten des Abenteuer-Inklusionsspielplatzes. Die Mitfahrten wurden wieder gut frequentiert - vor allem von Kindern.

Miesbach – Das Glück liegt bekanntlich auf dem Rücken der Pferde – auch, wenn es gar keine echten sind, sondern nur ihre Stärke maßgeblich ist: Gerade mal 20 PS hat der knallrote Bungartz T6, ein Traktor aus den 1960er-Jahren, der speziell für den Weinanbau entwickelt wurde und im Oberland entsprechend selten zu sehen ist. Aber wer hinten auf dem anhängerartigen Beifahrersitz mitfahren darf, wird durchgeschaukelt wie in einem Boliden. Kein Wunder also, dass zahlreiche Kinder Schlange stehen vor dem Oldtimer-Traktor und all den anderen gepflegten Fahrzeugen von historischem Wert, die sich nicht anders beschreiben lassen als: Spektakulär!

Oldtimerfreunde bieten Rundfahrten zum zweiten Mal an

Die Oldtimerfreunde Miesbach um Erhard Pohl hatten am Samstag zum zweiten Mal an den Habererplatz geladen, um mit Oldtimer-Stadtrundfahrten auf Spendenbasis weiter Geld zu sammeln für den Abenteuer-Inklusionsspielplatz, der am Nordgraben entstehen soll (wir berichteten). Und sie treffen damit einen Nerv: Groß und – vor allem – Klein darf sich aus einer Vielzahl von Oldtimern einen oder auch mehrere aussuchen und sich damit durch die Stadt kutschieren lassen. Nicht nur einmal: So oft man will! Im Gegensatz zu Karussellfahrten, wo der Spaß vorbei ist, sobald die Chips aufgebraucht sind, können die vornehmlich jungen Teilnehmer mehr als drei Stunden lang ihre Runden drehen – und dabei nicht nur den Miesbachern zuwinken, die in den Cafés sitzend das Schauspiel beobachten, sondern auch den anderen Teilnehmern, die sie laufend in einem der zahlreichen Oldtimer passieren.

„Alles original“ an alten Autos

Etwa in der Praga Lady, Baujahr 1939: „Alles ist Original“, schwärmt ihr stolzer Besitzer Erhard Pohl. „Der Holzrahmen, die Sitzbezüge, sogar die Motoren-Nummer stimmt noch mit der Karosserie-Nummer überein.“

Oder im rund 40 Jahre alten Fahrzeug der Miesbacher Feuerwehr samt Blaulicht und Sirene – eines der begehrtesten Fahrzeuge. Oder in dem chrom-blitzenden, mintfarbenen Cabrio-Cadillac, den Bürgermeister Gerhard Braunmiller und seine Frau Alexandra ausprobieren.

Klar, dass Kleinkindtränen fließen, als Mama oder Papa den Spaß nach Stunden beendet. Bleibt zu hoffen, dass die Oldtimerfreunde den Spaß mal wiederholen – auch wenn der Abenteuer-Inklusionsspielplatz gebaut ist. Diesem Ziel sind die Initiatoren mit der Aktion wieder ein Stück näher gekommen. Wie Pohl mitteilt, kamen 1020 Euro an Spenden zusammen.

bst