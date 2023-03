Blitzer am Miesbacher Ortseingang mit Tüte verklebt

Von: Stephen Hank

Der Blitzer am Miesbacher Ortseingang. © tp

Unbekannte haben den Blitzer am Miesbacher Ortseingang für einige Stunden außer Gefecht gesetzt ‒ mit einer Plastiktüte. Jetzt ermittelt die Polizei.

Miesbach ‒ Wie die Polizeiinspektion Miesbach mitteilt, manipulierte ein bislang unbekannter Täter vermutlich am Samstag zwischen 12.30 und 16 Uhr das Radarmessgerät an der Staatsstraße 2073 am nördlichen Ortseingang Miesbach. Es ist einer der Blitzeranhänger des Zweckverbands kommunale Dienste Oberland mit Sitz in Bad Tölz. Bei der Aktion wurden die Linsen des Messgeräts mit Plastiktüten verdeckt.

Augenscheinlich ist kein Schaden entstanden, jedoch funktionierte das Gerät mehrere Stunden nicht mehr ordnungsgemäß. Die Polizeiinspektion Miesbach hat Ermittlungen wegen der Störung öffentlicher Betriebe aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 08025/299-0 zu melden.

Es ist nicht das erste Mal, dass Unbekannte den Blitzer manipulierten. Vor einiger Zeit verdeckte eine Engerlfigur das Blitzlicht.