Blitzmarathon im Landkreis Miesbach: Ab 6 Uhr morgens gibt‘s hier teure Fotos

Teilen

Hier wird im Landkreis Miesbach am Donnerstag, 24. März, geblitzt. In der Grafik sind manche Stellen abgeschnitten. Die vollständige Liste gibt‘s im Artikel. © Grafik: dak

Mehrere Bundesländer nehmen am Donnerstag, 24. März, am Blitzmarathon teil. Auch im Landkreis Miesbach kontrolliert die Polizei. Wir zeigen Ihnen, wo es teure Fotos gibt.

Landkreis - Kleine Änderungen haben sich beim diesjährigen Blitzmarathon ergeben. So wird heuer nicht mehr auf Höhe Bayersäge in Bad Wiessee, dafür aber Höhe Bayerwald in Kreuth kontrolliert.

Auch in Oberwarngau und am Verkehrsübungsplatz in Holzkirchen war vergangenes Jahr kein Blitzer gestanden. Beginn der 24-stündigen Tempo-Messaktion der Bayerischen Polizei ist am morgigen Donnerstag um 6 Uhr.

Hier gibt‘s teure Fotos

Bayrischzell: St 2075 Ortseingang und B 307 Sudelfeld



Gmund: Wiesseer Straße / Bahnhof



Hausham: Industriestraße



Holzkirchen: B 13 Großhartpennung und Kurzenberg



Holzkirchen: Rosenheimer-/Erich-Kästner-Straße und Roggersdorfer Straße/Spielplatz



Irschenberg: B 472 Wendling/Buchbichl und Schwaig



Irschenberg: St 2010 Grub



Irschenberg: St 2010 Sinnetsbichl



Kreuth-Weissach: B 318 Wiesseer Straße



Kreuth: B 307 Bayerwald



Miesbach: B 472 Potzenberg



Miesbach: St 2073 Höhe Wallenburg und B 472 Bayrischzeller Straße



Tegernsee: Seestraße / Parkplatz Point



Valley: Grub



Waakirchen: B 472 Glückaufstraße



Wall: B 472 Müller am Baum



Warngau: Bahnhofstraße



Weyarn St 2073 Mangfallweg / Miesbacher Straße



Weyarn: MB 20 Fentbach



Wer an den markierten Stellen zu schnell ist und dann ein Bußgeld zahlen muss, ist gewissermaßen selbst schuld. Ums Geld gehe es bei der Aktion aber nicht, bekräftigte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei der Vorab-Pressekonferenz. „Unser Blitzmarathon soll alle Verkehrsteilnehmer wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten.“

Wer außerhalb des Landkreises unterwegs ist, findet alle Messstellen unter www.innenministerium.bayern.de. Eine Auswahl aller relevanten News und Geschichten erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.