Blockabfertigung auf A8: Lkw dürfen nicht mehr durch Landkreis Miesbach ausweichen

Von: Sebastian Grauvogl

Gesperrt: Lkw dürfen die Blockabfertigung auf der Autobahn ab sofort nicht mehr über Nebenstraßen umfahren. © Uwe Lein/dpa

Wenn Tirol zur Blockabfertigung greift, weichen die Lkw immer öfter über Nebenstraßen im Landkreis Miesbach aus. Ab sofort ist das verboten - und die Polizei kontrolliert.

Landkreis – Stoßstange an Stoßstange stehen die Lkw auf der Autobahn, wenn Tirol zu Blockabfertigung greift. Am heutigen Montag ist es wieder so weit. Im Landkreis Miesbach sind die Folgen vermehrt auch abseits der A8 zu spüren. Immer öfter weichen Lastwagen auf ihren Weg nach Österreich über die Bundes- und Staatsstraßen aus, um dem stundenlangen Stauchaos zu entkommen. Ab sofort dürfte zumindest damit Schluss sein: Denn bereits ab heute sind die Straßen in den Landkreisen Miesbach Rosenheim, Traunstein und Berchtesgadener Land an den Tagen mit Blockabfertigung abseits der Autobahnen bereits ab den jeweiligen Anschlussstellen für den grenzüberschreitenden Lkw-Verkehr gesperrt. Das haben Ministerpräsident Markus Söder und Verkehrsminister Christian Bernreiter (beide CSU) am Freitag angekündigt (wir berichteten im Bayernteil).

Mehrere Straßen im Landkreis Miesbach betroffen

Im Landkreis Miesbach sind davon folgende Abschnitte betroffen: die Autobahnanschlussstellen Holzkirchen, Weyarn und Irschenberg, die Bundesstraßen 307, 318 und 472 sowie die Staatsstraßen 2010 (Miesbach-Leitzach-Au), 2073 (Holzkirchen-Weyarn-Miesbach), 2077 (Jedling-Leitzach-Fischbachau) sowie die Kreisstraßen MB20 (Mitterkirchen, Fentbach, A8) und MB1 (Aufham, Irschenberg, A8).

Mit der Maßnahme soll verhindert werden, dass Lkw-Fahrer, die den Rückstau bei der Einreise nach Tirol umfahren wollen, kleinere Straßen abseits der Autobahn verstopfen und in Anlieger-Gemeinden für Chaos sorgen. Warnschilder an den Autobahnen sollen laut Bernreiter auf die Straßensperrungen in Bayern hinweisen. Ein Abfahrtverbot von den Autobahnen habe der Bund aber bisher abgelehnt.

Polizei soll Sperrungen kontrollieren

Die Sperrung der Nebenstraßen soll von der bayerischen Polizei durchgesetzt werden. Dazu werden nach Worten Söders extra zusätzliche Polizisten in der Region eingesetzt. Konkret werden die Polizisten entlang der A8 und der A93 kontrollieren, wie der Vizepräsident des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Frank Hellwig, sagte. Lkw-Fahrer, die die Verbote ignorieren, sollen belehrt und verwarnt und von der Polizei wieder auf die Autobahn zurückbegleitet werden. Die Fahrer müssten mit 100 Euro Bußgeld rechnen.

sg/dpa