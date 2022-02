Blühwiesen-Projekt im Landkreis Miesbach: Nach der Ansaat folgt jetzt die Pflege

Engagiert sich für artenreiche Blühflächen: Biologin Barbara Krogoll vom Landschaftspflegeverband, hier an der Aussicht in Irschenberg, berät zur richtigen Pflege der Wiesen.

Experten beraten

Das Projekt „Miesbacher Wiesen“ endet im April. Mindestens genauso wichtig wie die Ansaat ist aber die Pflege, findet der Landschaftspflegeverband - und bietet Beratung an.

Landkreis – Mit der Aussaat ist es nicht getan. Damit Hornklee, Margeriten und Leimkraut auch langfristig in den Böden der neu angelegten Blühwiesen im Landkreis Fuß fassen, brauchen sie Unterstützung durch den Mensch. Wie das gehen kann, dazu berät der Landschaftspflegeverband (LPV) mit Sitz in Irschenberg.

Im April endet das einjährige Projekt „Miesbacher Wiesen schaffen Vielfalt“, das der LPV im Rahmen der überregionalen Initiative „Natürlich Bayern – insektenreiche Lebensräume“ im Landkreis Miesbach angestoßen hat (wir berichteten). „Einiges haben wir schon erreicht“, sagt Biologin Barbara Krogoll vom LPV. Dies sei aber nur die Initialzündung gewesen. „Jetzt geht es darum, die Bestände zu entwickeln.“ Dafür braucht es vor allem eins: Durchhaltevermögen. „Es dauert einige Jahre, bis sich die gewünschten Arten wirklich durchgesetzt haben“, erklärt Krogoll und kündigt an, dass der LPV auch nach Projektende weiter beratend zur Seite stehe.

Unterschiedliche Techniken für die Pflege von Blühwiesen

Wie funktionieren kann, zeigt Krogoll anhand mehrerer Beispiele. In Irschenberg etwa sei die neu angelegte bunte Blühwiese mit Hornklee, Leimkraut und Wiesenflockenblumen noch sehr lückenhaft. Das sei gut, weil die Pflanzen viel Licht und Luft bräuchten und auch Himmeln locker verteilte Blüten besonders gern anfliegen würden. Entscheidend sei hier die Ansaat auf einem sehr mageren Standort gewesen. Bei einer neuen Margeritenwiese in Waakirchen setze man hingegen auf mehrere sogenannte „Schröpfschnitte“, damit die Ansaat nicht von starkwüchsigen Gräsern überwuchert werden. Westlich von Festenbach war derweil eine streifenweise Artenanreicherung das Mittel der Wahl. Die Zielvegetation entwickle sich dadurch erfreulich schnell, so Krogoll.

Doch auch auf bereits bestehenden Flächen sei die richtige Pflege das A und O. „Es ist wichtig, das Potenzial eines Bestands zu beurteilen und Tier- und Pflanzenarten in noch vorhandenen Lebensräumen zu fördern“, betont Krogoll. Das Motto: „Entwicklung ist besser als Neuanlage.“ Schon mit Zeitpunkt und Art der Mahd könne man die richtigen Weichen stellen, erklärt LPV-Geschäftsführer Mathias Fischer. Und so die Grundlage schaffen für Erhalt und Wiederherstellung artenreicher Wiesen als Rückgrat für den Schutz von Insekten, die durch Umwandlung von Wiesen in Ackerland, Überdüngung, Bewirtschaftungsaufgabe oder Aufforstung in den vergangenen 30 Jahren zunehmend gefährdet seien.

