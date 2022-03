Blutregen über Miesbach und Tegernsee: Saharastaub taucht Landkreis in mystisches Rot

Von: Christian Masengarb

Blutregen über dem Tegernsee: Saharastaub taucht den Landkreis in mystisches Rot. © Stefan Schweihofer

Der Blutregen hat den Landkreis Miesbach erreicht. Am Dienstag taucht Saharastaub den Landkreis in ein mystisches Rot.

Miesbach/Tegernsee - Der angekündigte Saharastaub hat den Landkreis Miesbach erreicht. Am Dienstagnachmittag tauchte das auch Blutregen genannte Phänomen Kreisstadt und Landkreis in ein mystisches Rot. Meteorologen hatten das Wetterereignis vorhergesagt: Ursache ist oft eine besonders warme Wetterlage in der nordafrikanischen Sahara. Ein Sturm in dieser Wüste treibt die Sandkörnchen dann in die Höhe, und Winde tragen sie dann noch weiter in den Norden - also nach Europa. Die Wolke ist bereits über Spanien und Frankreich gezogen.

Wetterphänomen über ganz Bayern: Saharastaub taucht Miesbach in rötliches Licht

Blutregen über Miesbach: Saharastaub taucht den Landkreis in rotes Licht. Hier der Habererplatz aus Sicht der Heimatzeitung-Redaktion. © Christian Masengarb

Wie weather.com zum Phänomen Saharastaub schreibt, müssen sich Allergiker wegen ihm nicht sorgen. Allergologen zufolge seien die Partikelchen nicht unmittelbar gesundheitsgefährdend, da sie mit einer Größe von 0,1 bis zehn Nanometer zu klein seien. Die Atemwege könnten sie daher eigentlich nicht reizen.

