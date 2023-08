Böller aus Polen im Internet gekauft ‒ und vor Gericht gelandet

Miesbacher (19) gibt zu: „Im Nachhinein war das natürlich blöd von mir“

Nach dem Kauf von polnischen Böllern im Internet hat sich ein Miesbacher (19) auf der Anklagebank des Amtsgerichts wiedergefunden. Er kam mit einer Ermahnung davon.

Miesbach – Eigentlich hatte sich ein Miesbacher (19) nur mit Feuerwerkskörpern für den Jahreswechsel eindecken wollen. Doch das scheinbar harmlose Unterfangen hatte recht unerfreuliche Konsequenzen. Er bekam eine Anzeige und landete nun auf der Anklagebank im Amtsgericht Miesbach. Doch der junge Mann hatte Glück im Unglück und kam mit einer richterlichen Ermahnung aus der Sache heraus.

Zoll in Hamburg beschlagnahmte Fracht

Laut Anklage hatte der 19-Jährige Mitte Januar dieses Jahres eine Bestellung bei einer Firma in Polen über das Internet getätigt. Insgesamt 184 „pyrotechnische Gegenstände“ soll er dort geordert haben, die allesamt in Deutschland nicht zugelassen sind. 164 Artikel davon seien unter die Kategorie F3 gefallen, die eine spezielle Erlaubnis erfordert. Angekommen ist die brandgefährliche Fracht allerdings nicht. Der Zoll in Hamburg beschlagnahmte die Sendung und übergab den Fall den Ermittlungsbehörden.

Von Sicherheitskategorien keine Ahnung gehabt

Vor Gericht zeigte sich der Angeklagte kooperativ. „Das alles stimmt voll und ganz“, bestätigte er. Er habe für Silvester 2023 Böller kaufen wollen und sei dabei auf die Internetseite der Firma gestoßen, die die Effekte ihrer Produkte auch in Videos präsentiert. Dass er mit dem Kauf illegal handelte, sei ihm aber nicht klar gewesen, betonte der Miesbacher. Auch von den verschiedenen Sicherheitskategorien habe er keine Ahnung gehabt. Weil die Ware nie bei ihm eingetroffen ist, habe er sich auch weiter keine Gedanken gemacht. „Im Nachhinein war das natürlich blöd von mir“, zog er sein Fazit und bezeichnete das Ganze als „Jugendsünde“.

19-Jähriger macht vor Gericht guten Eindruck

Die Tat an sich sei ja nichts Dramatisches, zeigte Richter Klaus-Jürgen Schmid Verständnis. Dennoch fand er auch mahnende Worte dem Angeklagten gegenüber. In den Nachrichten werde immer wieder über schwere Verletzungen bei der Benutzung illegaler Feuerwerkskörper berichtet. In Deutschland sei die gesetzliche Regelung deshalb sehr streng. In einem Gespräch habe sich der 19-Jährige sehr einsichtig gezeigt, sagte der Vertreter der Jugendgerichtshilfe. Er lebe in stabilen Verhältnissen, habe einen offenen und freundlichen Eindruck gemacht und sich in Hinblick auf die Gerichtsverhandlung sehr besorgt gezeigt.

Wegen Verfahren keine Anstellung bekommen

Bereits im Februar war der Miesbacher glimpflich davongekommen. Ein Verfahren wegen versuchten Betrugs war gegen eine Geldauflage von 300 Euro eingestellt worden, merkte Schmid an. Wie sich zeigte, hatte die ganze Sache dann aber doch noch Konsequenzen. Bei einer Bewerbung auf eine neue Arbeitsstelle habe der Arbeitgeber neben einem polizeilichen Führungszeugnis auch eine Versicherung der Unbescholtenheit an Eides Statt verlangt. Der Richtigkeit halber habe er von dem Gerichtsverfahren und der Geldauflage erzählt – und die Anstellung dann nicht erhalten, berichtete der 19-Jährige. Schmid zollte der Ehrlichkeit Respekt, zeigte sich aber erstaunt über das Gebaren des Unternehmens: „Solche Fragen dürfen gar nicht gestellt werden.“

Schließlich ermahnte der Richter den Angeklagten, keine illegalen Feuerwerkskörper mehr zu kaufen, schon alleine, um sich keinem gesundheitlichen Risiko auszusetzen. „Sie haben heute einen guten Eindruck gemacht, bleiben Sie auch bei der Jobsuche am Ball.“

von Stefan Gernböck

