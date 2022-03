Bohrungen auf Wiese neben Friedhof in Miesbach: Geologe klärt auf, was dahinter steckt

Von: Sebastian Grauvogl

Kraftvoll in die Tiefe: Mit diesem Bohrhammer hat die Firma Crystal Geotechnik in den vergangenen Tagen Bodenproben aus dem Untergrund des geplanten Neubaugebiets Am Gschwendt in Miesbach genommen. Dabei ging es nicht mehr um den Bergbau, sondern um die Standfestigkeit für Straßen und Kanäle. © Thomas Plettenberg

Mit einem großen Bohrhammer hat eine Spezialfirma die Wiese neben dem Miesbacher Friedhof durchlöchert. Jetzt ist bekannt, was hinter der Aktion steckt.

Miesbach – Wer auf Nummer sicher gehen will, bohrt lieber noch mal nach: Eine Redewendung, die in den vergangenen Tagen auch auf dem Gelände des geplanten Neubaugebiets Am Gschwendt in Miesbach zur Anwendung kam – und zwar im wahrsten Sinn des Wortes. Ein überdimensionaler Hammer auf dem Heck eines Unimogs trieb sechs zwischen acht und 15 Meter tiefe Bohrlöcher in die Wiese nördlich des Waldfriedhofs, um Bodenproben zu gewinnen. Die Bohrkerne mit einem Durchmesser von 18 Zentimeter würden nun auf Tragfähigkeit untersucht, teilt Projektleiter und Geologe Christoph Frank von der beauftragten Firma Crystal Geotechnik aus Utting am Ammersee auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Nicht zum ersten Mal waren Geologen mit dem Boden des künftigen Baugebiets beschäftigt. Die Hauptuntersuchung habe bereits stattgefunden, teilt Frank mit. In der Folge seien Hohlräume aus früheren Bergbaustollen verpresst worden. „Wir waren jetzt vor Ort, um den Untergrund der geplanten Erschließung zu begutachten“, erklärt der Geologe. Also auf den Flächen, auf denen Straßen und Kanäle gebaut werden sollen. Die Löcher habe man danach wieder verfüllt.

Stadt hat Erschließungsbau bereits vergeben

Miesbachs Bauamtsleiter Lutz Breitwieser bestätigt auf Nachfrage, dass die aktuellen Bohrungen nichts mehr mit der Bergbauvergangenheit des Geländes zu tun haben. „Das ist alles erledigt.“ Fortschritte gibt es derweil auch auf planerischer Seite. Das komplexe und vom Vermessungsamt durchgeführte Umlegungsverfahren, das die Aufteilung der künftigen Baugrundstücke regelt, befindet sich in den letzten Zügen. Es fehle nur noch die abschließende Bekanntmachung, erklärt Breitwieser. Die Stadt habe bereits die Erschließung an einen externen Träger vergeben.

Wie viele Wohneinheiten am Gschwendt entstehen werden, hängt letztlich von den Entwürfen der Architekten ab. Im mittlerweile rechtskräftigen Bebauungsplan vorgesehen seien im östlichen Teil der Fläche Baufenster für Einfamilien- und Doppelhäuser oder Dreispänner. Die Verwertung der Grundstücke liege in der Verantwortung der jeweiligen Eigentümer. In den Händen der Stadt befindet sich das 6500 Quadratmeter große Areal im Westen, an der Von-Vollmar-Straße. Hier ist im Plan sozialer Mietwohnungsbau mit drei oder vier Geschossen ausgewiesen. Wie dieser letztlich umgesetzt wird, steht noch nicht fest, erklärt Breitwieser. Sowohl eine externe Vergabe als auch die Gründung eines Kommunalunternehmens seien denkbar. In der jüngsten Stadtratssitzung habe Bürgermeister Gerhard Braunmiller die Bildung eines Arbeitskreises aus Vertretern der einzelnen Fraktionen vorgeschlagen.

Kein Rechtsanspruch auf Parkplätze

Bleibt noch die Frage nach öffentlichen Parkplätzen. Bekanntlich fällt eine beträchtliche Anzahl durch die Bebauung der gekiesten Fläche westlich des Bolzplatzes weg. Einen Rechtsanspruch auf eine Ausweisung an anderer Stelle besteht laut Breitwieser nicht. So sei das Grundstück im Flächennutzungsplan eigentlich für eine mögliche Erweiterung des Waldfriedhofs vorgesehen. Angesichts des Trends zur Urnenbestattung sei diese aber nicht mehr notwendig. Da sich die Stadt jedoch dem Parkdruck in diesem Bereich bewusst ist, habe man bereits weitere Längsparkplätze an der Von-Vollmar-Straße neben der Siedlung Auf der Grün markiert. Dies sei auch auf Höhe des künftigen Baugebiets denkbar, so der Bauamtsleiter. Selbstverständlich erst nach dessen Fertigstellung.

Wann alle Häuser stehen, dazu kann Breitwieser Stand jetzt noch keine Angaben machen. An fehlenden Informationen über den Untergrund sollte das Baugebiet derweil aber nicht mehr scheitern, meint auch Geologe Christoph Frank und fügt schmunzelnd an: „Es wurde durchlöchert wie ein Schweizer Käse.“

