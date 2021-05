Boiger jetzt auch Kreisbaumeister

Holzkirchner Architekt übernimmt Fachbereichsleitung am Landratsamt

Der Landkreis hat nach rund zweieinhalb Jahren wieder einen Kreisbaumeister. Es ist Denkmalpfleger Christian Boiger.

Landkreis – Wie Landrat Olaf von Löwis (CSU) jetzt im Kreisausschuss bekannt gab, hat Architekt Christian Boiger die Leitung des „Fachbereichs 52 – Architektur, Denkmalschutz, Bauberatung“ übernommen. Bereits im Oktober 2019 war der Holzkirchner zum Denkmalpfleger ernannt worden und hatte damit zumindest zum Teil die Aufgaben des früheren Kreisbaumeisters Werner Pawlovsky übernommen, der sich auch im Ruhestand des Themas Baukultur annimmt.

Zuvor war zuvor eine Nachbesetzung der Stelle Pawlovskys in Vollzeit gescheitert. Zwei Bewerbungsrunden für den Posten waren ergebnislos verlaufen – mangels geeigneter Bewerber, wie es damals hieß.

„Es ist mir eine Freude und Ehre, die Aufgabe des Kreisbaumeisters zu übernehmen“, sagte Boiger in der Sitzung. Er erneuerte sein Angebot an Bauherren und Gemeinden, sich bei Fragen jederzeit an ihn zu wenden. „Wir werden sämtliche kniffligen Aufgaben gerne von Anfang an begleiten“, betonte Boiger. Löwis ließ keinen Zweifel daran, mit dem Architekten die richtige Wahl getroffen zu haben. „Im Denkmalschutz“, sagte der Landrat, „hat Christian Boiger schon viele Zeichen gesetzt.“

