Borkenkäfer: Förster im Landkreis Miesbach optimistischer als in den Vorjahren

Erste Exemplare des Borkenkäfers schwärmen bei warmem Wetter ab April aus. An den Bäumen bohren sie sich durch die Rinde und legen dort Fraßgänge an, in denen sie Larven ablegen. So zerstören sie wichtiges Gewebe.

Intensive Suche und schnelle Aufarbeiten notwendig

Die Förster im Landkreis Miesbach haben dieser Tage mit der Suche nach dem Forstschädling Nummer eins, dem Borkenkäfer, begonnen. Der Schlüssel zum Erfolg: schnelle Aufarbeitung.

Landkreis – Die Mitarbeiter der Bayerischen Staatsforsten haben dieser Tage mit der Suche nach dem Forstschädling Nummer eins, dem Borkenkäfer, begonnen. „Auch wenn der März deutlich zu warm und zu trocken war, sorgte die vergleichsweise kühle und nasse Witterung des Winters und des vergangenen Jahres dafür, dass die Abwehr der Fichten gestärkt wurde“, sagt Forstbetriebsleiter Jörg Meyer. Laut einer Pressemitteilung hofft er darauf, dass sein Forstbetrieb den Käfer auch dieses Jahr wieder gut in Schach halten kann.

Borkenkäfer sitzt in den Startlöchern

Aktuell sitzt der Borkenkäfer in den Startlöchern. Bei frostfreien Nächten und Tagestemperaturen von konstant über etwa 16 Grad beginnen die Insekten auszuschwärmen. Für die Mitarbeiter des Forstbetriebs heißt das, auf Spurensuche zu gehen. Hinweise auf die Schädlinge sind beispielsweise braunes Bohrmehl, das sich am Stamm durch das Einbohren der Käfer sammelt, abfallende Rinde oder sich verfärbende Nadeln.

Auch wenn die Käferschäden im vergangenen Jahr verhältnismäßig gering waren und die Ausgangspopulation der Käfer wohl nicht erhöht ist, wird der Forstbetrieb auch 2022 weiter intensiv nach neuen Käferbäumen suchen, sie bei Befall markieren und schnellstmöglich aus dem Wald transportieren. „Wir dürfen uns keine Unachtsamkeit erlauben“, warnt Meyer. „Kommt eine längere warme und trockene Periode, kann sich die grundsätzlich positive Situation nämlich schnell drehen.“

Modernste Technik kommt bei Suche zum Einsatz

Bei der Borkenkäfersuche in den Wäldern des Forstbetriebs Schliersee komme neben dem Gespür und der Erfahrung der Mitarbeiter auch moderne Technik zum Einsatz, zum Beispiel die eigens entwickelte Borkenkäfer-App für Smartphones. Mit der App können befallene Bäume in Echtzeit erfasst und in digitalen Karten markiert werden. So sind alle miteinander vernetzt und damit immer auf demselben Kenntnisstand – vom Förster über die Waldarbeiter bis hin zum Forstbetrieb.

„Ich hoffe, dass Frühjahr und Sommer nicht zu warm und trocken werden und wir auch in diesem Jahr mit unserem Borkenkäfermanagement die Ausbreitung im Griff behalten“, gibt sich Meyer zuversichtlich. Den Staatsforsten ist es in den Trockenjahren mit einem personellen und finanziellen Kraftakt in ganz Bayern gelungen, eine massenhafte Vermehrung des Borkenkäfers im Staatswald zu verhindern. Jährlich werden mehr als 200 000 Suchstunden in über tausend Suchbezirken aufgewendet. Die Kosten betragen rund 10 Millionen Euro.

