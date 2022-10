Brand an Oberer Maxlraineralm vor Gericht: Wer war Schuld am verheerenden Feuer?

Stark zerstört: die Rückseite der Oberen Maxlraineralm nach dem Ofenbrand. © Feuerwehr Schliersee/Archiv

Wer war Schuld, dass auf der Oberen Maxlraineralm im Februar 2020 ein verheerendes Feuer ausgerochen ist? Diese Frage hat nun das Miesbacher Amtsgericht beschäftigt.

Miesbach/Spitzingsee – In einer eisigen Winternacht Anfang Februar 2020 schrillten plötzlich die Rauchmelder auf der Oberen Maxlraineralm. Am Kamin im hinteren Teil der Hütte war ein Feuer ausgebrochen (wir berichteten). Die Flammen griffen im Nu auf den hinteren Teil des Dachstuhls über. 38 Übernachtungsgäste sowie sieben Angestellte mussten evakuiert werden, drei Personen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 50 000 Euro. Während der Brand damals vor allem die Rettungskräfte beschäftigte, waren nun die Juristen am Zug. Der Grund: Der Eigentümer der Alm, Matthias Schmidlin (54), musste sich wegen fahrlässiger Brandstiftung vor dem Miesbacher Amtsgericht verantworten. Die Folge: eine rund zehnstündige Verhandlung.

Laut Strafbefehl soll er es gewesen sein, der seine Mitarbeiter angewiesen hatte, den Kamin einzuheizen – obwohl dies noch nicht erlaubt gewesen sei. Gespannt warteten die Prozessbeteiligten auf die Einlassung des Angeklagten, der mit drei Anwälten zum erschienen war. Der 54-Jährige jedoch schwieg.

Ofenbauer: Keine Abnahme durch Kaminkehrer erfolgt

Anders der erste Zeuge: ein Ofenbauer (29) aus dem Landkreis Miesbach, dessen Firma für den Aufbau des Ofens sowie des Außenkamins zuständig war. Er bestätigte, dass der neue Ofen zum Zeitpunkt des Brands noch nicht hätte eingeheizt werden dürfen. „Es hat noch keine Abnahme durch den Kaminkehrer stattgefunden.“ Den Termin hätte Schmidlin selbst vereinbaren müssen. Allerdings seien die Arbeiten ohnehin noch nicht abgeschlossen gewesen, berichtete der Ofenbauer. Eine Bank links und rechts vom Kamin sowie Brandschutzvorlage und Funkenschutzplatte hätten noch gefehlt.

Ein Funktionstest hingegen habe da bereits stattgefunden, „wir haben ihm aber gesagt, dass er noch nicht einheizen kann“, beteuerte der 29-Jährige, der einen Mitarbeiter mit dem Auftrag auf der Alm betraut hatte und eigenen Angaben nach selbst erst nach dem Brand wieder oben war. Tatsächlich sei besagter Ofen „kein Dauerbrandgerät“, was bedeute, dass man ihn auch „überheizen“ könne. Genau dieser Fall sei auf der Alm wohl durch ständiges Nachlegen von Holz eingetreten.

Alm-Eigentümer wollte Bestätigung für Versicherung

Alm-Eigentümer Schmidlin hingegen schien von all dem nichts gewusst zu haben. Einige Monate nach dem Brand habe er von ihm und vom Kaminkehrer eine Bestätigung über die erfolgte Abnahme verlangt. „Für die Versicherung“, wie der 29-Jährige wusste. Natürlich habe man diese nicht ausgestellt, denn dies ja eine vorsätzlich falsche Angabe gewesen.

Belastende Indizien für den Alm-Betreiber, denen ein weiterer Zeuge allerdings den Wind aus den Segeln nahm. „Zu mir wurde von Mitarbeitern der Ofenbauer-Firma gesagt, dass der Ofen einsatzbereit ist“, versicherte ein 70-jähriger Pole, der in der Brandnacht auf der Alm angestellt war. Diese Information habe er an seinen Chef weitergegeben.

Das Blatt im Prozess wendete sich nun mehr und mehr. Erst recht, als der mit dem Einbau des Ofens betraute Mitarbeiter (23) von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte, um sich nicht selbst einer Straftat zu bezichtigen. Ein Kollege von ihm sagte derweil aus, dass er sich nicht mehr sicher sei, ob er die Terminvereinbarung mit dem Kaminkehrer nicht sogar als Serviceleistung angeboten hatte, Fakt sei jedoch, dass der Ofen zum Brandzeitpunkt weder fertig noch abgenommen war. Und auch, dass Schmidlin im Nachgang die Bestätigung haben wollte, dass der Termin mit dem Kaminkehrer bereits stattgefunden habe.

Gutachter widersprechen sich

Ein auch anhand der Zeugenaussagen unübersichtlicher Prozess, dem gegensätzliche Aussagen zweier Gutachter die Krone aufsetzten. Dass eine Überhitzung im Ofenbereich die Brandursache war, da waren sich beide noch einig. Dass für Keramott- eingebaute Schamottsteine im Ofen mitverantwortlich waren, schloss ein Sachverständiger aus München (33) aus. Ein Sachverständiger aus Cottbus (48) allerdings vermutete, dass besagte Steine undicht waren und so einen Wärmestau verursacht hätten.

Zu einer Verurteilung Schmidlins kam es somit nicht. „Das Gericht geht davon aus, dass die Hauptursache die nicht ordnungsgemäße Errichtung des Ofens war“, schlussfolgerte Richter Walter Leitner. Das dem Angeklagten nachweisbare Verschulden sei lediglich eine „leichte Fahrlässigkeit“, da er aufgrund der Falschinformation seines Mitarbeiters von der Freigabe des Ofens ausging. Somit blieb es am Ende bei einer Geldauflage von 4000 Euro gegen Schmidlin. Für die Ofenbau-Firma hingegen ist die Sache noch nicht ausgestanden. Die Staatsanwaltschaft kündigte an, rechtliche Schritte gegen die Mitarbeiter zu prüfen.

Philip Hamm