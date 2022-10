Brandalarm: Rauch und chemischer Geruch in Miesbacher Pharma-Firma

In einer Miesbacher Pharma-Firma ist es am späten Donnerstagabend zu einer Verpuffung gekommen. In der Folge rückten die Feuerwehren aus Miesbach und Hausham an (Symbolbild).

Verpuffung im laufenden Betrieb

Von Jonas Napiletzki schließen

Eine Verpuffung hat am späten Donnerstagabend in einem Miesbacher Betrieb für Arzneimittel einen Brandalarm ausgelöst. Verletzt wurde niemand.

Miesbach - Zur Nachtschicht der Luye Pharma AG mit Sitz am Miesbacher Windfeld wurden am Donnerstag die Feuerwehren Miesbach und Hausham hinzugerufen. Bei den Einsatzkräften war am späten Abend, gegen 22.49 Uhr, ein Brandalarm eingegangen.

In dem Betrieb für Arzneimittel stellten die Feuerwehren nach Angaben der Polizeiinspektion Miesbach Rauchentwicklung und chemischen Geruch in einem der Produktionsräume fest. „Nach Angaben der Mitarbeiter kam es im Rahmen der laufenden Produktion zu einer Verpuffung an einem sogenannten Homogenisator“, berichtet ein Sprecher der Polizei.

Entwarnung nach Mitternacht: Keine Gefahr in der Produktionsstätte

Um das Austreten gasförmiger Gefahrenstoffe auszuschließen, führten die Feuerwehren anschließend Luftmessungen unter schwerem Atemschutz durch. Da keine weitere Gefahr von Fest- und Flüssigstoffen ausgegangen sei, welche in der Produktion verwendet würden, habe die Einsatzleitung der Feuerwehr gegen 00.20 Uhr Entwarnung gegeben. Der Betrieb wurde anschließend wieder aufgenommen.



„In Folge der Verpuffung wurden keine Personen verletzt“, berichtet die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei an der technischen Anlage auch kein Sachschaden entstanden. Die Ursache der Verpuffung werde auf einen nicht näher bekannten technischen Defekt zurückgeführt.

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehren im Einsatz

Vor Ort waren die Feuerwehren Miesbach und Hausham mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften. Ebenfalls hinzugerufen wurde ein Einsatzleiter des Rettungsdienstes und eine Streife der Polizeiinspektion Miesbach.

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.