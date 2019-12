Feuerwerk-Verbot an Stadt- und Marktplatz

Aus Gründen des Brandschutzes

von Dieter Dorby

Zum Jahreswechsel hat es sich in Miesbachs Ortsmitte ausgeböllert: An Silvester herrscht am Marktplatz und am Stadtplatz Feuerwerk-Verbot. Nach langer Diskussion, wie man die Knallerei zum Jahreswechsel reglementieren kann, hat die Stadt nun ein rechtlich wirksames Werkzeug gefunden – den Brandschutz.