Arnulf Schuchmann wird neuer technischer Geschäftsführer der Bayerischen Regiobahn (BRB). Fabian Amini bleibt weiterhin Vorsitzender der Geschäftsführung.

Landkreis - Arnulf Schuchmann (53) wird zum 6. Juli das seit Herbst 2019 unbesetzte Amt des technischen Geschäftsführers der Bayerischer Oberlandbahn und Bayerischer Regiobahn übernehmen. Der Wirtschaftsingenieur war zuletzt Geschäftsführer der Ostdeutschen Eisenbahn und arbeitet als Berater für die Bahnbranche. Künftig verantwortet er die Bereiche Betrieb, Technik sowie Eisenbahnsicherheit und Ausbildung.

BRB: Arnulf Schuchmann ergänzt Geschäftsführungsteam

Fabian Amini, der weiter den Vorsitz der Geschäftsführung behält, konzentriert sich auf die kaufmännischen Geschäftsbereiche Marketing, Vertrieb, Qualitätsmanagement, Kundenservice, Personal und Finanzen.

Auf seinen neuen Kollegen freut sich Armini. „Er ist mit viel Herzblut engagiert und wir sind glücklich darüber, dass wir jemanden mit dieser Expertise gewinnen konnten.“ Tobias Heinemann, Sprecher der Geschäftsführung der Muttergesellschaft Transdev, sagt: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Fabian Amini und Arnulf Schuchmann auch zukünftig zwei sehr erfahrene und versierte Fachleute in der Geschäftsführung haben werden, um den Erfolg von Transdev in Bayern stetig voranzutreiben. Bayern war, ist und bleibt einer der Schwerpunkte der Eisenbahnaktivitäten von Transdev in Deutschland und soll auch zukünftig ausgebaut werden.“

