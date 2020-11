Beim zweiten Runden Tisch Lint hat die BRB Vertretern von Politik und Kritikern Verbesserungen vorgestellt und weitere versprochen. Der Zug sei bereits leiser geworden.

Landkreis – Fabian Amini macht gleich zum Beginn des zweiten, diesmal digitalen Runden Tischs Lint klar, dass er Generalkritik an den neuen BRB-Zügen ablehnt. Durch die Debatten um Geräusche und Barrierefreiheit sei der falsche Eindruck entstanden, der Lint sei kein guter Kauf, sagt der BRB-Geschäftsführer in die Kamera in seinem Holzkirchner Büro. In einer Umfrage unter rund 800 Fahrgästen hätten aber 95 Prozent den neuen Zug als genauso gut oder besser als die alten Integrale bewertet. „Ich bin ganz zufrieden, wie das Fahrzeug ankommt“.

BRB: Lint-Züge bereits leiser - Weitere Verbesserungen geplant

Beim Runden Tisch, zu dem wieder Landtagspräsidentin und Stimmkreisabgeordneter Ilse Aigner (CSU) geladen hatte, sahen sich Amini und sein Technischer Geschäftsführer Arnulf Schuchmann nun aber denen gegenüber, die das anders bewerten. Beim ersten Treffen im Oktober hatten unter anderem Rudolf Probst von der Bürgerinitiative „Endstation Lint“ und der Behindertenbeauftragte des Landkreises, Anton Grafwallner, den Austausch der Flotte gefordert.

Dieses Mal hatten sich die Wogen etwas geglättet. Unter Aigners Führung betonten die Teilnehmer gegenseitiges Verständnis. Schuchmann sagte: „Wir brauchen die Augen und Ohren der Anwohner.“ Probst lobte: „Ich habe den Eindruck, dass viel gemacht wurde.“ Landrat Olaf von Löwis (CSU) sagte, er sei beruhigt, „dass die BRB unglaublich viel tut, die Probleme zu lösen“. Diesen Fortschritt, das wurde deutlich, hat sich die BRB aus ihrer Sicht mit viel Detailarbeit verdient.

+ Optimistisch: BRB-Geschäftsführer Fabian Amini (l.) und Technischer Geschäftsführer Arnulf Schuchmann. © MM

Quietschen

Schuchmann begann seine Darstellung der erledigten Arbeiten mit einem Erfolg: Das Bremsenquietschen sei verschwunden. Die Bremsen hätten sich – wie vorhergesagt – eingefahren, das Quietschen von alleine abgenommen. Die Folge: keine Beschwerden in letzter Zeit. „Das Problem ist erledigt.“

Schwieriger ist die Lage beim Kurvenquietschen. Zwar habe der Wiedereinbau der Kurvenschmieranlage im viel kritisierten Gmunder Gleisbogen die Lage dort „erheblich verbessert“, erklärte Schuchmann weiter. Dennoch, entgegnete Probst, quietschten die Züge andernorts wie früher. „Es ist nicht mehr lustig, was mit den Bürgern passiert.“

Dafür gibt es laut Schuchmann zwei Gründe. Einerseits habe die BRB bereits einige neue Teile getestet und weitere im Auge. Ob diese aber zu jeder Witterung jedes Fahrzeug überall leiser durch Kurven gleiten lassen, sei ungewiss. Was im Sommer hilft, könne im Herbst wirkungslos werden. Deswegen brauche der Test Zeit.

Grund zwei: Die BRB könne nicht alle Teile, die Geräuschminderung versprechen, sofort verbauen. Manchmal durchkreuzten Normen den Plan, manchmal der Preis. Beispielsweise könnten Absorberringe den Geräuschpegel in Kurven wohl senken, seien aber gerade zur Corona-Zeit unbezahlbar. Amini: „Ich verstehe, wenn es unter den Anwohnern keine Freude auslöst, wenn wir sagen: ,Es ist zu teuer.‘ Aber das übersteigt unsere Fähigkeiten deutlich.“

Dennoch ist Amini optimistisch. Die BRB verfolge viele finanzierbare Ansätzen: dickere Spurkränze, anderes Spurkranzfett, angepasste Geschwindigkeiten. Einige würden greifen. „Wir machen an Fahrzeugen und mit Infrastrukturpartnern alles, um das Problem zu lösen.“

Park-Lärm und Hupen

Bessere Nachrichten präsentierte Schuchmann für stehende Fahrzeuge: Sie seien leiser geworden. Die Türpiepser berechneten die eigene Lautstärke nun nach den Umgebungsgeräuschen. Nachts und an ruhigen Tagen tönen sie mit weniger Dezibel – schonend für Fahrgäste und Anwohner. Auch das Aufrüsten der Fahrzeuge am Morgen vor der ersten Fahrt in Bayrischzell sei dank neuer Abläufe nun deutlich leiser.

Keine Entwarnung konnte Schuchmann indes beim Hupen vor unbeschrankten Bahnübergängen präsentieren. Hier seien in nächster Zeit höchstens fünf Dezibel weniger drin.

Barrierefreiheit

Bei der Barrierefreiheit lagen die Meinungen auseinander. Amini berichtete, die mobile Rampe, mit der Rollstuhlfahrer die Stufe in den Zug überbrücken können, liege noch heuer an allen Zustiegen bereit. Grafwallner entgegnete, die Rampe sei zu steil, der Spalt zum Zug zu groß für Senioren, Kinder und Kranke. Amini hielt das für ein konstruiertes Problem: „Ich fahre täglich mit dem Zug und habe erst eine Person gesehen, die beim Einstieg Schwierigkeiten hatte. Selbst da ging es beim Ausstieg wieder.“ Aus seiner Sicht sei die Lage in Ordnung.