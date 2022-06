„Drastisches Problem“ beim RVO: Busfahrer-Mangel mitten im 9-Euro-Ticket-Ansturm

Von: Jonas Napiletzki, Gerti Reichl, Sebastian Grauvogl

Teilen

Ausreichend Sitz- und Stehplätze gab’s am Wochenende in den RVO-Bussen ab Tegernsee. In Schliersee sah das anders aus: Auf der Strecke zum Spitzingsee setzte das Unternehmen Verstärkerbusse ein. © Thomas Plettenberg

9-Euro-Ticket und bestes Wetter. Bei dieser Kombination schwappte am Wochenende erneut eine Ausflügler-Welle in den Landkreis Miesbach und besonders an Schliersee und Tegernsee.

Landkreis – Raus aus der Bayerischen Regiobahn (BRB) und rein in den Bus zur Weiterfahrt – hat das die Regionalverkehr Oberbayern GmbH (RVO) verkraftet? Auf Nachfrage äußern sich Annette Luckner (BRB) und Peter Bartl, Betriebsmanager der RVO-Niederlassung Oberland zum Andrang am zweiten Ausflugswochenende mit dem 9-Euro-Ticket.

Alle 30 Minuten startet am Bahnhof Tegernsee vormittags ein Bus zur Weiterfahrt Richtung Rottach-Egern oder Kreuth. Sogar nach Pertisau am Achensee gelangen Ausflügler mit dem ÖPNV. Wer einen Platz im Bus wollte, bekam ihn hier auch. „Viele Ausflügler gehen in Tegernsee zu Fuß weiter – rauf auf die Neureuth oder runter zum See“, berichtet Bartl. Die 75 bis 80 Sitz- und Stehplätze hätten hier für den Weitertransport also ausgereicht.

Ganz anders stellte sich die Situation in Schliersee dar. Hier wollten am Wochenende so viele Ausflügler nach ihrer Fahrt mit der BRB weiter zum Spitzingsee, dass die Kapazitäten der zwei Busse, die alle 30 Minuten Richtung Spitzingsee abfahren, nicht ausreichten. „Wir mussten reagieren und Verstärkerbusse einsetzen“, berichtet Bartl. Diese seien vormittags sowie am Nachmittag parallel zu den regulären Bussen im Einsatz gewesen.

Busfahrer-Mangel: RVO schließt nicht aus, Linien zu streichen

Glücklicherweise sei es gelungen, auf die Schnelle Personal aus der näheren Umgebung zu verpflichten, sagt Bartl. Und das, obwohl den RVO-Betriebsmanager ohnehin seit Langem große Personalsorgen plagen. „Von einer angespannten Situation zu sprechen, ist noch milde ausgedrückt“, meint Bartl. „Drastisches Problem“ würde es eher treffen. Etwa 70 Fahrer seien aktuell für die Regionalverkehr Oberbayern GmbH im Einsatz. „Viel zu wenig“, sagt Bartl und nennt mehrere Gründe für den Mangel. „Im Bereich Dienstleistung zu arbeiten, ist heutzutage nicht mehr gefragt.“ Arbeiten an Wochenenden sowieso nicht, trotz Zulagen. Das zeige sich auch beim Personalmangel in der Gastronomie.

Um Busfahrer werden zu können, müsse eine mehrwöchige Ausbildung absolviert werden, um den Lkw-Führerschein, die Befähigung zur Personen-Beförderung und die Qualifikation als Berufskraftfahrer zu erwerben. Auch der Kostenfaktor spiele eine Rolle, angesichts mehrerer Tausend Euro, die für so eine Ausbildung aufgebracht werden müssen. „Als wir noch die Wehrpflicht hatten, konnte man bei der Bundeswehr den Lkw-Führerschein machen. Auch das fällt weg“, sagt Bartl. Im In- und Ausland suche der RVO nach geeigneten Fahrern, „mit wenig Erfolg, weil ohnehin überall Lkw-Fahrer im Transportwesen gesucht sind.“

+++ Lesen Sie hier: Bus-Streik: Folgende RVO-Linien im Landkreis Miesbach waren betroffen +++

Bisher sei es noch nicht nötig gewesen, bei akutem Mangel Linien zu streichen, ganz ausschließen will Bartl dieses Szenario für die Zukunft aber nicht. „Sicherlich werden wir eher Schulkinder befördern als etwa einen Wanderbus zu fahren.“ Sein Fazit: „Der Beruf des Busfahrers muss attraktiv gemacht werden, sonst sehe ich schwarz für die Verkehrswende.“

BRB-Kapazitäten haben an Pfingstferien-Wochenende ausgereicht

Etwas normaler, „wie in Pfingstferien vor Corona“, sei das Wochenende für die BRB verlaufen, schildert Pressesprecherin Annette Luckner auf Nachfrage. „Die Züge waren schon voll“, sagt sie. „Aber wir mussten keine Leute am Bahnsteig stehen lassen.“ Die genaue Auswertung nach dem zweiten Wochenende mit 9-Euro-Ticket bekomme sie zwar erst zur Mitte der Woche. Ungewöhnliche Vorkommnisse habe es aber nicht gegeben. Luckner freut sich auch darüber, dass die BRB-Mitarbeiter keine Reisenden mit Fahrrädern abweisen mussten. Zuvor hatte das Unternehmen in seinen Tipps und Tricks vor einer Fahrradmitnahme gewarnt: „Wanderschuhe schnüren statt den Drahtesel satteln“, heißt es auf einem BRB-Flyer.

Neun Stunden Zugfahrt für neun Euro: Darauf hat sich beispielsweise ein Ehepaar aus Regensburg eingelassen, um das Freilichtmuseum von Markus Wasmeier in Fischhausen mit dem ÖPNV zu besuchen. Bei einer einfachen Fahrzeit von viereinhalb Stunden ein sportliches Unterfangen, meint Wasmeier. „Sie waren erst mittags da und mussten dann auch bald wieder los.“

Wie viele seiner Gäste sonst auf das 9-Euro-Ticket zurückgreifen, dazu kann Wasmeier keine detaillierten Angaben machen. „Ich rede nicht mit allen Besuchern.“ Zwar sei sein Parkplatz in den Pfingstferien nicht ganz so voll wie sonst, aber auch das heiße nicht zwangsläufig, dass alle anderen vom Fischhausener Bahnhof herüberspazieren. Vielmehr hat Wasmeier den Eindruck, dass aktuell generell weniger los ist im Landkreis. „Vielleicht sind diesmal viele weiter weg in den Urlaub gefahren.“ gr/sg/nap

Eine Auswahl aller relevanten News und Geschichten erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.