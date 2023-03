Keine BRB-Züge und RVO-Busse bis zum Nachmittag: Hohe Streik-Beteiligung im Landkreis Miesbach

Von: Jonas Napiletzki

Warnstreik: Vor dem Holzkirchner Bahnhof standen Kathleen Rudolph (3.v.l.), Marek Neuling (2.v.r.) und Torsten Leuschner (r.) mit einigen Berufskollegen für ihre gemeinsamen Forderungen ein. © Stefan Schweihofer

Auch im Landkreis Miesbach war die Beteiligung am Warnstreik hoch – Züge und Busse standen bis zum Nachmittag still. Das erwartete Verkehrschaos blieb jedoch aus.

Landkreis – Dem Schneeregen getrotzt haben gestern nicht nur Pendler, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Arbeit kommen mussten. Auch Beschäftigte des Öffentlichen Nahverkehrs nutzten den Streik ungeachtet der nasskalten drei Grad, um mit Tröten, Trillerpfeifen, Schildern und Bannern auf ihre Forderungen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) aufmerksam zu machen. Die eigentlichen Auswirkungen des Streiks waren aber nicht zu hören, sondern vielmehr in gespenstischer Stille an den Bahnhöfen sichtbar: Züge der Bayerischen Regiobahn (BRB) und Busse des Regionalverkehrs Oberbayern (RVO) standen komplett still. Der Pendlerparkplatz in Holzkirchen war wie andernorts nahezu leer, auf den Bahnsteigen war fast niemand zu sehen.

Stillstand: Die Züge der BRB, hier am Bahnhof Tegernsee, blieben dunkel und die Bahnsteige menschenleer. © Stefan Schweihofer

Die wenigen Leute, die trotzdem kamen, hätten vom Streik offenbar nichts mitbekommen, sagte Torsten Leuschner. Sie hätten aber aber „nett und verständnisvoll“ reagiert. Als Mitglied der Tarifkommission protestierte er mit rund 20 Kollegen der BRB, RVO und DB Netz gegen das Angebot der Arbeitgeber am Bahnhof in Holzkirchen, wo auch die BRB ihren Standort hat. Insgesamt hätten sich rund 90 Prozent beteiligt, erklärte die Gruppe. „Es fährt gar nichts.“

Verantwortung der Mitarbeiter gestiegen

Die Teilnahme war auch für Marek Neuling, Mitarbeiter der DB Netz, eine „Berufung“. Seine Motivation seien die jungen Mitarbeiter, die mit 1900 Euro im Monat kaum eine Wohnung bezahlen könnten. Geförderten Wohnraum der Bahn gebe es schon seit Jahren nicht mehr, anders als noch vor 25 Jahren, als er angefangen hatte. Im Laufe der Jahre sei die Vielfalt der Arbeit und die Verantwortung gestiegen – „ohne finanziellen Ausgleich“. Wie Neuling, fürchten auch andere Mitarbeiter um den Nachwuchs und um steigende Kosten bei Reallohnverlust. Kathleen Rudolph, ebenfalls in der Tarifkommission, betonte: „Unsere Forderungen sind nicht überzogen.“

Aus den Reihen der Streikenden wurde der Wunsch nach einem Kompromiss laut, es gehe um Respekt und Wertschätzung. „Wir sind für die Fahrgäste verantwortlich, dass sie sicher und pünktlich ans Ziel kommen“, sagte einer der Mitarbeiter. Aber: „Der Fachkräftemangel ist exorbitant.“ Schichten von acht bis zwölf Stunden seien an der Tagesordnung. Zu geringe Löhne ließen den Beruf unattraktiv erscheinen und seien ursächlich für den Mitarbeitermangel. „Die Löhne sind einfach nicht mehr zeitgemäß.“ Einer der Anwesenden ergänzte: „Wir haben einen 60-prozentigen Anstieg bei den Energiepreisen“ – die EVG fordert eine Erhöhung von zwölf Prozent der Löhne. Mit dem Stromabschlag sei es finanziell schwierig.

Verkehr hielt sich in Grenzen

Im Laufe des Montags war für die BRB zunächst nicht absehbar, wann die Züge wieder fahren – stückweise lief der Betrieb erst am späteren Nachmittag nach einem Notfallkonzept an. „Wir können nicht von null auf hundert loslegen“, erklärte Sprecherin Annette Luckner. Einige Züge seien nicht dort abgestellt, wo sie sein sollten, was den Start erschwere. Ab dem heutigen Dienstag sollten die Züge wieder normal fahren. „Das hängt aber auch an der DB Netz AG“, sagte Luckner. Je nachdem, wie lange deren Mitarbeiter streiken, sei der Betrieb eingeschränkt.

Während Busse und Züge wie erwartet stillstanden, blieb ein Verkehrschaos aus. Werner Oberholzner, Schulleiter des Gymnasiums Tegernsee, hatte mit einer „großen Menge an Elterntaxis“ gerechnet, stellte am Montag aber fest: „Ich war pessimistischer, als es sich herausgestellt hat.“ Eine kleine bis mittlere zweistellige Schülerzahl sei nicht zum Unterricht erschienen. „Das hat sich sehr in Grenzen gehalten.“ Auch der Verkehr vor der Schule sei entspannt gewesen. „Offenbar haben die meisten dezentrale Lösungen gefunden.“

Alternativen: Vor dem Gymnasium Tegernsee machten Elterntaxis Halt – allerdings weniger als erwartet. © Stefan Schweihofer

Ähnlich positiv blickt Michael Hüttl, Schulleiter der Fachoberschule Holzkirchen, auf den Montag zurück. Wie berichtet, hatte die FOS komplett auf Distanzunterricht umgestellt. Das bereits erprobte Szenario habe „ohne Probleme geklappt“.

