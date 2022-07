Breite Front gegen den Wolf

Sorgt nicht nur die Almbauern: der Wolf. © Lino Mirgeler

Rathauschefs, Stimmkreisabgeordnete Ilse Aigner und Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan fordern den Bund zum Handeln auf.

Landkreis – Ein Thema bestimmte den jüngsten Bürgermeister-Stammtisch der Stimmkreisabgeordneten Ilse Aigner mit Landrat Olaf von Löwis (beide CSU): der Wolf. Der Tenor in Kurzfassung: Wolf und Almwirtschaft gemeinsam, das könne nicht funktionieren. Die Forderung aller Bürgermeister im Landkreis, des Landrats und der Abgeordneten Aigner (Land) sowie Alexander Radwan (Bund), der sich in Abwesenheit ebenfalls der Resolution anschloss: Der Bund müsse endlich handeln. Er habe es in der Hand, Fakten zu schaffen. „Es ist längst überfällig, den Erhaltungszustand des Wolfes neu zu definieren“, so lautet gemäß einer Pressemitteilung das Fazit der Runde. „Der Wolf ist keine gefährdete Art mehr.“ Auf diese Weise könne der Wolfsbestand aktiv reguliert werden.

Das Europarecht bietet diese Möglichkeit laut Aigner bereits, beispielsweise über ein Gebietsmanagement. Es ist jetzt an der Bundesregierung, diesen Gestaltungsspielraum auch einzuräumen. Die Runde stellte übereinstimmend fest, dass eine konsequente Bejagung im alpinen Raum mit dem Ziel der Fernhaltung möglich werden muss. Wie das geht, hat der EU-Nachbar vorgemacht: In Frankreich dürfe der Wolf, der sich in der Nähe von Herden aufhält, ohne gesonderten Antrag entnommen werden. Und zwar von der Staatsregierung beantragt und von der EU genehmigt.

Das Handlungsvakuum für die bayerische Alpenregion liege also nicht in der EU begründet, sondern in der Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten. Auf dieser Ebene werde blockiert. „Es kann nicht sein, dass wir als unmittelbar Betroffene so wenig Gehör von der Ampelkoalition bekommen“, beschreiben die Partner ihr Dilemma mit dem Wolf. „Es wird im urbanen Milieu entschieden, was wir in der Bergregion brauchen.“ Ohne Almen seien auch die Ausflugsziele in den Bergen nicht mehr attraktiv. Was das für eine Tourismusregion und die Erholungssuchenden in den Städten bedeute, können man sich leicht ausmalen.

Auch Schutzmaßnahmen würden nicht für eine Koexistenz von Wolf und Almwirtschaft ausreichen, betonten die Teilnehmer der Besprechung. Die Topografie im Alpenraum – steile Hänge, steiniger Untergrund – lasse eine Einzäunung nicht zu. Zäune würden Mensch und Tier gleichermaßen behindern. Wege und Lebensräume würden abgeschnitten. Herdenschutzhunde würden derweil auch ein Risiko für Wanderer und deren Hunde darstellen. Hunderassen, die den Kampf mit Wölfen aufnehmen können, seien erfahrungsgemäß „wahre Kampfmaschinen“.

Dass die Almwirtschaft erhalten werden muss, daran hatte niemand in der Runde Zweifel: Sie sei seit vielen Generationen prägend für die Region. „Ein Juwel“ in Sachen Artenvielfalt und Erholungswert. Das Mangfallgebirge sei obendrein FFH- und Vogelschutzgebiet mit zahlreichen europarechtlich geschützten Arten und Lebensräumen. Alle Almen seien Kulturbiotope, somit obligat nutzungsabhängig. Das heißt, sie bleiben nur durch Beweiden und Schwenden erhalten. Werden sie hingegen (eben wegen dem Wolf) aufgelassen, würden sie zunehmend verbuschen.

Die ökologische Vielfalt der Almen habe viel zu wenig Lobby, der Wolf viel zu viel, so die Meinung der Bürgermeister. Diesem Verhältnis wolle man sich aber nicht beugen. Sie verweisen auf den Zweck des bestehenden strengen Schutzes des Wolfs. Ziel sei es gewesen, eine fragile Population zu stärken. Doch die habe inzwischen bundesweit eine stabile Basis erreicht. Daher sei es auch im Sinne des Artenschutzes zumutbar, den Wolf in seinem Bestand ebenso in Grenzen zu halten, wie es auch bei anderen Wildarten jahrzehntelange Praxis sei. mm

Eine Infoveranstaltung

zum Erhalt der Weide- und Almwirtschaft findet am Donnerstag um 20 Uhr in der Miesbacher Oberlandhalle statt. Bei dem Treffen, das aus dem Runden Tisch zum Thema Wolf entstanden ist, wird auch der Schweizer Biologe Marcel Züger für einen Vortrag zu Gast sein.

