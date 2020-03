Brief-Stichwahl und Corona: Für Sonntag ist alles bereit

Bei der Stichwahl am Sonntag, 29. März, ist von Natur aus einiges zu beachten – nun kommt noch das Coronavirus hinzu.

Wie berichtet, findet der zweite Wahlgang ausschließlich per Briefwahl statt, um das Ansteckungsrisiko so weit wie möglich zu minimieren. Was das für Wähler und Wahlhelfer bedeutet, die Sorge um ihre Gesundheit haben, haben wir hier zusammengefasst.

Wahlhelfer

„Die Stichwahlen bilden mit dem ersten Wahlgang am 15. März eine Einheit“, erklärt Kreiswahlleiterin Maria Rode. „Berufene Wahlhelfer bleiben in ihren Ehrenämtern grundsätzlich bestellt und dürfen nur aus wichtigem Grund ablehnen.“ Die Kommunen tragen der geänderten Situation auf ihre Weise Rechnung. Nicht nur in Bad Wiessee werden alle Helfer mit Handschuhen und Mundschutz ausgestattet. Jeder Helfer werde versuchen, Mindestabstände einzuhalten. „Komplett machbar ist das aber wohl nicht“, glaubt Wahlleiter Thomas Lange. Auch in Fischbachau werden Desinfektionsmittel und Handschuhe bereitgestellt, versichert Bürgermeister und Wahlleiter Josef Lechner. Um das Vier-Augen-Prinzip trotz Kontaktverbots einzuhalten, werde man die Arbeit aufsplitten: Ein Wahlhelfer arbeitet einen Stapel ab, schreibt das Ergebnis auf und reicht den Packen zur Kontrolle zum nächsten Helfer weiter.

Einsatzverpflichtung

Kreiswahlleiterin Rode erwartet für Sonntag keine Engpässe. Zwar könne man „kurzfristig auf weitere wahlberechtigte Beamte und Beschäftigte des Freistaats Bayern, der Landkreise und Bezirke sowie weiterer öffentlicher Institutionen zurückzugreifen“. Dazu bestehe aber aktuell keine Veranlassung. Probleme, nicht genug Wahlhelfer zu bekommen, gibt es laut Wahlleiter Thomas Lange auch in Bad Wiessee nicht. 60 seien am Sonntag dabei. In Fischbachau sieht Wahlleiter Lechner ebenfalls keine Probleme: Sollte nur die Hälfte der mehr als 50 Personen im Pool wieder am Start sein, stünde einem geregelten Ablauf am Wahlabend nichts im Wege. Zwangsrekrutiert werde niemand, so Lechner: „Wer Bedenken hat, braucht nicht zu kommen.“ Im schlimmsten Fall würde sich die Bekanntgabe des Ergebnisses etwas verzögern. In Holzkirchen sind bis zu 90 Helfer im Einsatz. Besonders schützenswerte Personen sollen laut Wahlleiterin Yvonne Breuning entpflichtet werden.

Abstand halten

Da beim Auszählen der Stichwahlen zu Bürgermeister und Landrat keine elektronischen Auszählhilfen zum Einsatz kommen, ist die Einhaltung eines Abstands von 1,5 Metern zwischen den Personen der Wahlvorstände laut Rode unproblematisch. Auch werden die Unterlagen aller vier Wahlen am Landratsamt nochmals eingehend nachgeprüft.

Briefwahl-Abgabe

Die Stimmberechtigten können den Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein am Sonntag bis 18 Uhr am jeweiligen Rathaus einwerfen oder rechtzeitig kostenlos per Post an die Stadt oder Gemeinde schicken. Trotz Ausgangsbeschränkungen ist es ausdrücklich gestattet, den Brief zum Briefkasten oder zum Rathaus zu bringen.

Auszählen

In Kommunen mit Stichwahl zum Bürgermeister wird erst der Rathauschef und dann der Landrat ausgezählt. Obwohl das Auszählen der Briefwahlunterlagen wegen des Auspackens als zeitintensiv gilt, dürfen Stimmzettelumschläge ausdrücklich erst nach 18 Uhr geöffnet werden. Die sehen laut Rode die Bayerischen Wahlgesetze vor auch in der derzeitig besonderen Situation. Das bestätigt Holzkirchens Wahlleiterin Bräuning: „Die Briefwahlvorstände treten aufgrund der voraussichtlich sehr hohen Anzahl an Wahlbriefen um 14 Uhr zusammen. Dann können die Wahlbriefe geöffnet werden. Die Stimmzettelumschläge werden ab 18 Uhr geöffnet.“

Online-Wahl

Angesichts der Corona-Krise wird diskutiert, ob es nicht sinnvoll wäre, online zu wählen. Kreiswahlleiterin Rode verweist hier auf den Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl. Während bei der Wahl mit Stimmzetteln Manipulationen und Fälschungen nur mit erheblichem Einsatz und sehr hohem Entdeckungsrisiko möglich seien, seien Programmierfehler in der Software oder zielgerichtete Wahlfälschungen durch Manipulation bei elektronischen Wahlgeräten nur schwer erkennbar.

ddy/avh/gr/sg