BRK-Bereitschaft sucht eine neue Bleibe

Von: Christine Merk

Es ist zu eng in den Garagen in der Bergwerkstraße. Bereitschaftsleiter Tobias Hammer und seine Kameraden müssen mit den Fahrzeugen millimetergenau rangieren – auch wenn bei Einsätzen Eile geboten ist. © tp

Die BRK-Bereitschaft Miesbach muss die Bergwerkstraße verlassen und hofft, bald eine neue und zweitgemäße Bleibe zu finden.

Miesbach – Die Fahrzeuge der Miesbacher Rotkreuzbereitschaft stehen mit eingeklappten Spiegeln in der Garage und fahren auch so durch die Tore hinaus. Es ist eng in der Unterkunft in der Bergwerkstraße – sowohl in der Garage, als auch im Haus. Weil außerdem der Mietvertrag für die Gebäude ausläuft, suchen die Ehrenamtlichen eine neue Bleibe.

Bereitschaftsleiter Tobias Hammer hat das Thema bei der Hauptversammlung angesprochen und für sein Anliegen die Ehrengäste, darunter Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller, um Unterstützung gebeten. „Unser Standort in der Bergwerkstraße ist von den räumlichen und technischen Anforderungen her nicht mehr auf dem Stand der Zeit“, sagt Hammer auf Nachfrage. Ein Beispiel: Wenn die aktiven Rotkreuzler zu Einsätzen gerufen werden, müssen sie sich in der Garage umziehen, Frauen und Männer nebeneinander, weil es an eigenen Räumen dafür fehlt.

Der Platz in der Garage ist sowieso schon länger am Limit. Aktuell stehen dort vier Fahrzeuge, die natürlich so geparkt werden müssen, dass jedes für sich innerhalb kurzer Zeit ausrücken kann: ein Rettungswagen, ein Notfallkrankentransportwagen, ein Gerätewagen Sanität, der unter anderem bei Großschadensereignissen zum Einsatz kommt, und ein Multifunktionsfahrzeug. Hinzu kommen zwei Anhänger mit Material und Gerätschaften. Mehr würde nicht mehr hineinpassen.

Nun also die Suche nach einer neuen Bleibe. „So zeitnah wie möglich“, erklärt Hammer die Dringlichkeit. Ob es ein Grundstück oder ein bestehendes Gebäude ist, da ist die Bereitschaft grundsätzlich offen. Doch müssen natürlich Voraussetzungen erfüllt sein. Etwa, dass die Halle oder Garage für die Fahrzeuge mehr Platz als die jetzige bietet. Sie muss wegen der Medikamente zudem beheizbar sein –und natürlich im Bereich der Stadt Miesbach liegen.

Im Haus sollen Büro, Sanitäranlagen, Ausbildungs- und Umkleideräume Platz haben. Optimal wären ein eigener Raum für die Jugend und zusätzlich zur Garage eine Waschhalle.

Die Miesbacher Bereitschaft besteht aus rund 80 Mitgliedern, etwa 30 davon Aktive. Zwischen 60 und 70 Mal jährlich rücken sie aus, berichtet Hammer. Mal mit einem Fahrzeug, mal mit mehreren. Eine gute Anbindung ist deshalb vor Vorteil. Hammer freut sich auch über Vorschläge aus der Bevölkerung und von Firmen. Wer Ideen für mögliche Grundstücke für eine neue Bereitschaftsunterkunft hat, kann sich gerne völlig unverbindlich per Mail an info@brk-bereitschaft-miesbach.de melden.

