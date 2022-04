BRK schlägt Alarm: Mitarbeiter in Kleiderläden an Leistungsgrenze - Verstärkung gesucht

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Braucht dringend Mitstreiter: Monika Floßmann, Leiterin des BRK-Kleiderladens in MIesbach. © Thomas Plettenberg

Hohes Spendenaufkommen, große Nachfrage: Die Kleiderläden des BRK in Miesbach und Holzkirchen erleben mehr Ansturm als je zuvor. Jetzt schlagen die Mitarbeiter Alarm - und bitten um Hilfe.

Landkreis – Mit Schokoladeneier gefüllte Osternester hatte Robert Kießling auf seiner Tour durch die vier Kleiderläden des Roten Kreuzes im Landkreis Miesbach dabei. Ein Dankeschön an die treuen Helfer für ihr ehrenamtliches Engagement. Die nutzten den Besuch des BRK-Kreisgeschäftsführers aber auch, um einen Hilferuf für mehr Personal auszusenden.

Nicht nur die Tafeln (wir berichteten), sondern auch die Kleiderläden des Roten Kreuzes erfahren in diesen Wochen einen nie gesehenen Ansturm. Vor allem, aber nicht nur durch die Geflüchteten aus der Ukraine, erklärt Kießling. Auch die einheimische Bevölkerung würde durch steigende Energie- und teils auch Lebensmittelpreise in finanzielle Engpässe kommen. Kießling: „Bei Leuten mit knappem Budget wird jetzt die Grenze des Leistbaren oft überschritten.“.

An der Leistungsgrenze angekommen sind dadurch aber auch die ehrenamtlichen Helfer, viele davon im fortgeschrittenen Alter zwischen 70 und 80 Jahren. Vor allem in den Kleiderläden Miesbach und Holzkirchen seien diese körperlich und nervlich „am Anschlag“. Manche würden sogar überlegen, eine Pause einzulegen oder ganz abzuspringen.

Hohes Spendenaufkommen wegen Ukraine-Hilfe

Die steigende Belastung wurzelt laut Kießling nicht nur im Andrang an Bedürftigen, sondern auch im hohen Spendenaufkommen. „Viele Bürger sortieren ihre Kleiderschränke aus, weil sie sich in der Ukraine-Hilfe engagieren wollen.“ Was an sich sehr erfreulich sei, beschere den Helfern aber auch jede Menge Arbeit. Denn mit der Annahme der Waren ist es nicht getan. Sie müssen ausgepackt, sortiert und gegebenenfalls auch noch ein bisschen aufbereitet werden.

Deshalb gibt Kießling den Hilferuf seiner Ehrenamtlichen gern weiter: Die Kleiderläden suchen händeringend Unterstützung. Umfang und Zeit könne jeder frei wählen. Niemand müsse Angst haben, sich dauerhaft zu verpflichten. „Uns ist jede Hilfe willkommen, ganz egal, wie oft und wie lang“, sagt Kießling. Wer mithelfen möchte, könne sich direkt an ihn unter der Nummer 0179/4767830 wenden. Kießling hofft auf ähnlich viele Rückmeldungen wie bei der Rettung des im Herbst 2020 vor dem Aus stehenden Kleiderladen in Hausham.

sg