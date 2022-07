Berufliches Schulzentrum Miesbach: 192 Absolventen beenden 2022 Lehr- und Schulzeit

Es war ein großer Tag für 192 Absolventen des Beruflichen Schulzentrums Miesbach (BSZ): Sie haben ihre Lehr- und Schulzeit erfolgreich beendet und wurden in feierlichem Rahmen ins Leben entlassen.

Landkreis – Es war ein großer Tag für 192 Absolventen des Beruflichen Schulzentrums Miesbach (BSZ): Sie haben ihre Lehr- und Schulzeit erfolgreich beendet und wurden in feierlichem Rahmen ins Leben entlassen. Dabei war die Freude doppelt groß, konnte doch die Feier in Anwesenheit von Eltern, Lehrern und zahlreichen Ehrengästen endlich wieder traditionell im Bad Wiesseer Gasthof Zur Post stattfinden, nachdem zuvor die Corona-Pandemie erhebliche Einschränkungen auferlegt hatte.

Die jungen Leute hatten ihre Ausbildungen in fünf Fachrichtungen absolviert: 71 im Bereich Wirtschaft und Verwaltung, 52 im Bereich Hotellerie und Gastronomie, 49 in der Holztechnik, zwölf in der Fachrichtung Metalltechnik und acht im Bereich Körperpflege. Auch an besonders erfolgreichen Abschlussnoten fehlte es nicht, wie die Zahl der Auszeichnungen zeigte. 45 Absolventen wurden für eine Abschlussnote von 1,5 oder besser mit einem Staatspreis geehrt, sieben erhielten einen Landkreispreis als Beste ihres Ausbildungsberufes (siehe auch Kasten).

Seine Festrede begann Schulleiter Martin Greifenstein mit einer Rückschau. Im Herbst 2019 hätten die Absolventen ihre Ausbildung noch in der krisenarmen „alten Welt“ begonnen, mit stabilen Benzinpreisen, beliebig vorhandener Energie, billigen Flugreisen – und ohne Masken. Dann der Einschnitt im März 2020, als sie mit der Berufsschule den Quantensprung ins digitale Zeitalter unternahmen. Der Schulleiter zollte seinen ehemaligen Schülern Anerkennung für das große Engagement, mit der diese die neue Situation gemeistert haben.

Dann ließ er einen Ausblick folgen. Die duale Ausbildung sei nach wie vor die Pole Position für eine Karriere. „Damit stehen Sie in der ersten Reihe, wenn es darum geht, einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben“, betonte er mit Blick auf den Fachkräftemangel. Um Arbeitslosigkeit bräuchten sich die Absolventen heute keine Sorgen zu machen, sondern könnten sich ihren Arbeitgeber vielmehr aussuchen. In Zeiten oft negativer Schlagzeilen sei es wichtig, sich nicht vom Weg abbringen zu lassen und Ziele konsequent zu verfolgen, unterstrich der Schulleiter: „Bauen Sie auf dem auf, was Sie in Ihrer Berufsausbildung gelernt haben, damit stehen Sie ganz fest im Leben.“

Auch Landrat-Stellvertreter Josef Bierschneider gratulierte zum erfolgreich bestandenen Abschluss. Auf dem Arbeitsmarkt stehe ein großes Spektrum offen, aus dem die Absolventen nun auswählen könnten. „Ich wünsche Ihnen dafür, dass Ihr künftiger Beruf nicht nur ein ‚Job’ ist, um Geld zu verdienen, sondern er für Sie zur Berufung wird“, sagte Bierschneider und zitierte Walt Disney: „Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen.“ Sollte beruflich vielleicht einmal eine Krise zu bewältigen sein, gelte es, kühlen Kopfes eine Lösungsstrategie zu entwickeln und umzusetzen. „Lassen Sie sich im Berufsleben durch Rückschläge nicht unterkriegen“, bestärkte Bierschneider die jungen Leute und weitete diesen Aspekt auch auf die großen gegenwärtigen Krisen aus.

Auch Alexander Schmid, Geschäftsführer der Standortmarketing-Gesellschaft Miesbach (SMG), gratulierte den Absolventen zum erfolgreichen Abschluss, der ihnen neben den beruflichen Chancen auch die Möglichkeit gebe, Verantwortung zu übernehmen. „Nutzt Eure Talente, bleibt offen für Neues und gestaltet die Zukunft“, lautete sein Appell.

Stellvertretend für die Schülersprecher hielt schließlich Amparo Meinert, Auszubildende zur Hotelfachfrau, eine launige Rede, in der auch sie die Folgen des „stetigen Begleiters“ Corona während der Lehrzeit skizzierte: Homeoffice für die einen, unfreiwillige „Freizeit“ für die anderen. Ein Riesen-Dankeschön sprach sie den Lehrern für ihre Geduld in dieser Zeit aus. Ein positiver Aspekt der überstandenen Einschränkungen sei sicher, dass viele bestehende Möglichkeiten nun mehr wertgeschätzt und nicht mehr als selbstverständlich erlebt würden, so Meinert.

Die Absolventen

GH12 A (Hotelfachleute): Friedrich Blanck (ST), Svenja Curtius (ST), Anna Haimerl (ST), Sotim Khodzhiev, Lea Sophie Killinger (ST), Sandra Maria Lauermann (ST), Hannah Zoé Leopold (ST), Franziska Löschner (ST), Marlene Sophie Mackus (ST), Nga Nguyen (ST), Fabian Giuseppe Pitari, Theresa Schönbrunner, Aparat Weerajitsakulngam.

GH12 B (Hotelfachleute): Elias Bach, Felix Fabian Begher, Abderahim Bouhrazen, Karin Anita Brücklmeier, Mario Buric, Sulayman Dibba, Katelyn Hedwig Dolenga (ST/LK), Tobias Enger, Dominic Freilinger, Viktoria Geiser, Carina Macarenco, Julius Constantin Marx, Dominik Schröter, Viviane Thanner, Elisa Sophie Vierling, Sebastian Anton Zastawniak (ST).

GK12A (Koch/Köchin): Dante Niccolo Bernhardt, Philipp Marian Blümke (ST), Lamiae Bridej, Andrea Veronika Burger, Gaoussou Diarisso, Ludwig Eichin, Markus Falchi, Ramona Brigitte Gloggner, Felix Arthur Hoffmann, Lukas Andreas Kornetzky, Benedict Reißer (ST), Valeri Waldleitner, Korbinian Willibald.

GK12B (Koch/Köchin): Bonny Dellerer, Maximilian Fürle, Severin Felix Kannhäußer, Johannes Markus Liebscher (ST/LK), Lily Mayer (ST), Maximilian Felix Naumann, Thomas Nguyen, Patric Waldmann.

HT12A (Schreiner/Schreinerin): Adrian Bock, Fabio Demmel (ST), Markus Demmel, Peter Feicht, Magdalena Flinspach, Florian Hofer, Julia Magdalena Hummel (ST), Selina Jossa, Tobias Köhler, Elisabeth Theresa Kümmerle, Kilian Leitner, Maximilian Magath, Marie Schafroth, Korbinian Schwesig, Niklas Jürgen Steiger, Danyel Mert Waizmann, Sebastian Lukas Weidl, Lisa Weigl, Manuel Thomas Anton Wolf, Leonhard Karl Würzhuber.

HT12B (Schreiner/Schreinerin): Simon Beyerlein, Lukas Jakob Xaver Daxeder (ST/LK), Bruno Jasper Frederic Dechamps (ST), Michael Josef Demmel, Sebastian Flierl, Lukas Gerg, Tobias Haberkorn, Sebastian Gerhard Heigl, Leopold Werner Vinzenz Hofmann, Leopold Ilitz (ST), Georg Lindmeyr, Florian Anton Maier, Blasius Murböck, Alexander Tobias Pinkau, Margit Probst, Felix Rainer Schlosser, Dominik Spiegl, Johann Thorwald Sterns (ST), Arved Weinmann.

KWE11 (Verkäufer): Martin Huber, Markus Kurzenberger.

KWE12 (Kauffrau/Kaufmann im Einzelhandel): Lirjeta Ajupi, Antonia Bloch, Marinus Daniel Fastner, Johanna Fischer, Lukas Jan Kucharski, Andrej Melnikov, Sunny Dennis Metz, Marcus Metzger, Barbara Oliveira Silva (ST), Vanessa Raspe (ST/LK), Noah Elia Schmidt, Laura Stelzl, Sophia Wagner.

KWE12 (Frisörin): Ancuta Mihaela Bimmel, Gamze Dalkiran, Viktorija Geiser, Maresa Kotz, Maja Lippert (LK), Ronja Sophia Schambeck, Lena Christine Schuster (ST), Victoria Anna Schweinsteiger.

MA12 (Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik): Julian Böhm, Kilian Dräxl, Alexander Endler (ST), Severin Hinterholzer, Johannes Nikolaus Huber, Max Kammerer.

MK12A (KFZ Mechatroniker): Marvin Alexander Schönfeld, Felix Wallner.

MK12B (KFZ Mechatroniker): Bartholomäus Georg Eham, Florian Friedrich, Dario Laloni (ST), Kilian Jens Roth (ST).

WBÜ12A (Kaufleute für Büromanagement): Selina Frütel, Tobias Garcewski, Selina Jessica Graßold, Julia Mahler, Ann-Katrin Metten, Markus Leo Neu, Tarik Özkilinc, Maximilian Riedl, Annalena Seestaller (ST), Helena Vrech.

WBÜ12B (Kaufleute für Büromanagement): Selina Aderer, Katharina Angler, Sanin Besirevic, Stephanie Blank, Kilian Niklas Kopp, Michael Florian Lechner (ST), Niklas Michael Leschke, Vanessa Martin, Ali Muhamed-Reda.

WGH 11A (Kauffrau für Groß- und Aussenhandelsmanagement): Franziska Jeromin (ST).

WGH12A (Kaufmann/Kauffrau für Groß- und Aussenhandel): Benedikt Angerpointner, Christian Bernhardt, Jessica Eiter (ST), Nancy Etzrodt, Laura Freundl (ST), Linda George, Josef Georg Graf, Maria Hainz (ST), Florian Lausecker (ST), Najibullah Nazari, Deborah-Eve Oshodin, Michael Robert Rager, Sara Theres Schmidt, Maximilian Schwarz, Jana Christina Sieger, Philipp-Daniel Skodic, Veronika Stöger (ST), Laura Terranova, Jakob Reimund Waizmann.

WGH11b (Kaufmann für Groß- und Aussenhandelsmanagement): Simon Bichlmeier (ST), Nikolas Bauer (ST).

WBÜ11A (Kaufleute für Büromanagement): David Blank, Aliena Bleicher (ST), Luisa Meixner, Alexandra Straub (ST/LK), Nemanja Szibinkity.

WBÜ11B (Kaufleute für Büromanagement): David Blank (ST), Julian Buchner (ST), Vanessa Hitzler (ST), Theresa Jahn (ST), Spyros Kostantinis, Alexandra Welk.

ST = Staatspreisträger



LK = Landkreispreisträger