Bühne frei für den Nachwuchs: Programm für LandkreisTalente 2023 vorgestellt

Von: Sebastian Grauvogl

„Alles kann, nichts muss“: das Orga-Team der LandkreisTalente 2023 mit (v.l.) Luce Hirsch, Selina Benda (Kulturvision), Landrat Olaf von Löwis, Kommunale Jugendpflegerin Lena Renner, Jonathan Woltarech, Becky Köhl (Kulturvision), Finn Schneider und Malte Reents. © Privat

Ein Jahr Vorbereitung, jetzt ist es endlich so weit: Das Festival LandkreisTalente 2023 startet. Das Programm aus Workshops und Auftritten ist umfangreich und bunt gleichermaßen.

Landkreis – Nicht nur ein Mal hat der Nachwuchs den Älteren im Organisationsteam den Kopf gewaschen. „Wir durften sagen, was uns nicht gefällt“, sagt Luce Hirsch, die heuer ihr Abi gemacht hat und sich jetzt bei den LandkreisTalenten 2023 ums Social-Media-Marketing kümmert. Und dieses Mitreden habe sich nicht auf die Gestaltung der Flyer beschränkt, betont Selina Benda vom Verein Kulturvision, der zusammen mit Weyhalla-Wirt Girgl Ertl die Idee zu dem Format aus Workshops und Auftritten hatte. Nein, auch bei der Wahl der Veranstaltungsorte durften die jungen Erwachsenen mitentscheiden. Mit dem Ergebnis, dass Luce mit ihrer neu gegründeten Metal-Band Everlasting Entropy nun ein Open-Air-Konzert im Musikpavillon in Gmund-Seeglas gibt. „Unser erster Auftritt überhaupt“, sagt sie stolz.

Nur ein Beispiel von vielen, an dem die Organisatoren feststellen, dass sie ihrem bereits vor mehr als einem Jahr ausgerufenen Ziel treu geblieben sind: dem Nachwuchs im Landkreis die Chance auf Entfaltung und Wahrnehmung seiner Talente zu ermöglichen. „Deine Bühne, dein Programm“, lautet das Motto. „Ein echtes Beteiligungsformat“, schwärmt die Kommunale Jugendpflegerin Lena Renner. „Da dreh ich ab als Sozialpädagogin.“

23 Workshops mit 106 Teilnehmern

Nach genau 408 Tagen Vorbereitung sowie einem Info- und einem Kick-Off-Abend mit den Teilnehmern haben die Verantwortlichen nun bei einem Pressegespräch im evangelischen Gemeindezentrum in Miesbach das Programm der LandkreisTalente vorgestellt. Die 23 Workshops mit insgesamt 106 Teilnehmern starten bereits am kommenden Sonntag und laufen eine Woche lang. Danach folgen ganz bewusst gewählte fünf Tage Pause. Sie sollen es Kurzentschlossenen ermöglichen, sich ebenfalls noch für einen Bühnenauftritt entscheiden zu können. Vielleicht, so der Gedanke, fasse der eine oder andere nach den Workshops doch noch den Mut, ins Rampenlicht zu treten.

Dazu gibt es von Freitag, 14. Juli, bis Freitag, 21. Juli, mehr als genug Gelegenheiten: vom bunten Eröffnungsabend im Waitzinger Keller und dem eingangs erwähnten Open-Air in Seeglas über die Vernissage der Kunstausstellung im Haindlkeller in Miesbach und dem Bunten Abend im Fools Theater in Holzkirchen bis zum Klimaabend im Haindlkeller sowie dem Karaoke und der Open Stage mit Jam Session in der Weyhalla in Weyarn. Wichtig ist den Initiatoren dabei vor allem die große Bandbreite der Talente: Außer dem Alter von 16 bis 25 Jahren sowie dem Landkreisbezug gebe es keine Teilnahmebeschränkungen. Entsprechend groß ist die Vielfalt von Musik, Tanz, Kabarett, Schauspiel, Literatur oder Kunst: So hängen auch Häkelarbeiten und Tattoo-Zeichnungen in der Kunstausstellung, und es erklingen Dudelsack oder Didgeridoo bei den Konzerten.

Begeisterung hat Türen geöffnet

Gleiches gilt für die Coaches, die sich für die Workshops zur Verfügung gestellt haben: Mit Schauspieler Ben Blaskovic, Sängerin Julia Finis, den Musikern Titus Waldenfels und Gabriel McCaslin, Künstlerin Agnes Wieser oder Drehbuchautor Robert Krause sind Profis genauso am Start wie der Nachwuchs selbst, der sein Talent mit Gleichaltrigen teilen will. Überall sei die Offenheit groß gewesen, berichtet Benda erfreut.

Und auch Landrat Olaf von Löwis betont, dass man ihn nicht lange überzeugen musste, die Schirmherrschaft zu übernehmen. „Eure Begeisterung ist ansteckend“, sagt er in Richtung des Orga-Teams. Die Fülle des Programms habe ihn trotzdem überrascht: „Dass es so durch die Decke kracht, habe ich nicht gedacht.“ Da der Landkreis aber leider über keine eigenen Mittel zur finanziellen Förderung der LandkreisTalente verfüge, mussten sich die Initiatoren anderweitig umschauen. Fündig wurden sie laut Renner in Form eines Zuschusses aus dem Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit des Bundes.

Für die Zukunft der LandkreisTalente wünschen sich die Initiatoren derweil schon jetzt, dass es nicht bei einer einmaligen Sache bleibt. Das Motto: Fortsetzung ausdrücklich gewünscht.

Das Programm

zu den LandkreisTalenten 2023 gibt es auf www.landkreistalente.de. Anmeldungen sind weiterhin möglich.

sg