Bürgerdialog zur Riviera Miesbach: Viel Lob und einige Anregungen zum Konzept

Die Resonanz war wie erhofft gut beim Bürgerdialog zur Neugestaltung der Riviera in Miesbach. Auch das Konzept erhielt Zuspruch. Ein paar Anregungen gab es aber schon.

Miesbach – „Mehrere tippen“ hieß es immer wieder im Chatfenster des digitalen Bürgerdialogs zur Neugestaltung der Riviera in Miesbach. Was bedeutete: Die rund 30 Teilnehmer, die sich in die Online-Konferenz mit Bürgermeister Gerhard Braunmiller und Landschaftsarchitektin Elisabeth Niggl eingewählt hatten, beteiligten sich aktiv am Austausch. Neben Hinweisen und Anregungen gab es vor allem viel Lob für das bereits im Stadtrat vorgestellte Konzept. Und auch zum Thema Streetballplatz hatte der Rathauschef Neuigkeiten zu verkünden.

Wie berichtet, soll die Freizeitanlage an der Riviera nach den Baumfällungen wegen des Befalls durch den Asiatischen Laubholzbockkäfer (ALB) umfassend neu gestaltet werden. Auf Basis einer Bürgerumfrage hatte Niggl vom Büro Freiraum ein Konzept erarbeitet. Läuft alles nach Plan, soll die Riviera bereits in gut einem Jahr wieder eine „grüne Oase für Jung und Alt“ werden.

Dies soll durch „jede Menge“ Sitzgelegenheiten in Form von Bänken, Steinquadern oder Holzdecks, mit Holzspielgeräten rund um das bereits im Bestand befindliche Piratenschiff sowie einigen (wenigen) Outdoor-Fitnessgeräten gelingen. Auch die gewünschte „Arena“ am Ufer des zu einem kleinen Teich aufgestauten Miesbachs wurde berücksichtigt. Der geplante Wasserspielplatz wird aus Sicherheitsgründen etwas abseits des Bachlaufs gebaut und über eine Pumpe mit Frischwasser versorgt. Ein Rundweg soll zur Erkundung der Riviera einladen, deren maritimer Name sich in der Gestaltung widerspiegeln wird.

Bürger stellen viele Fragen

Dass die Fragen der Bürger bereits sehr ins Detail gingen, lässt vermuten, dass diese grundsätzlich einverstanden mit dem Konzept sind. Anmerkungen gab es etwa zum Bau eines barrierefreien Zugangs von der Bayrischzeller Straße aus. „Momentan ist die Steigung da nur mit einem E-Rolli zu bewältigen“, sagte Behindertenbeauftragte Elisabeth Neuhäusler. Bärbel Greiner und Harriet Zoller sorgten sich um „Lichtverschmutzung“ durch die nächtliche Beleuchtung der Riviera. Braunmiller erklärte die Koppelung an das Straßenlaternennetz mit der Durchgangsfunktion, die der Park als Verbindung zur Innenstadt habe. Eine konkrete Aussage zum möglichen Bau einer Lärmschutzwand zur B472 hin konnte der Bürgermeister nicht abschließend beantworten. Hier sei noch ein Gutachten ausstehend.

Ein anderes Fass wollte Braunmiller nicht mehr aufmachen. So erteilte er dem Vorschlag von Andreas Kempf, in Sachen Streetballanlage nochmals mit den Anwohner der Riviera zu sprechen, eine Absage: „Wir werden uns hier an das klare Ergebnis der Bürgerbeteiligung halten.“ Die Wünsche der Jugendlichen habe man aber nicht vergessen. So prüfe man rund 15 Vorschläge für Alternativstandorte.

Fest einplanen kann die Stadt hingegen weitere Spenden, die die Teilnehmer des Bürgerdialogs spontan ankündigten: Rainer Wegerhoff versprach, einen Baum zu stiften, das Ehepaar Kandlinger wird sich mit einer Sitzbank an der neuen Riviera beteiligen.

