Bürgermeister von Miesbach lädt ein zum Gewerbestammtisch: „Wir wollen erfahren, wo wir helfen können“

NACHGEFRAGT über Ziel und Chance

Miesbach – Corona und der Lockdown bremsen den Einzelhandel bis auf Weiteres aus. Für die betroffenen Geschäftsleute und Firmen bedeutet das eine Fortsetzung der Hängepartie auf unbestimmte Zeit.

Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller will angesichts dieser Belastungsprobe Kontakt mit den Gewerbetreibenden aufnehmen und lädt deshalb zu einem digitalen Gewerbestammtisch ein. Wir haben ihn zum Ziel dieser Aktion befragt.

Herr Braunmiller, Sie haben diesen Gewerbestammtisch initiiert. Was ist das Ziel?

Ich möchte einfach Redebereitschaft zeigen und ein offenes Ohr anbieten. Für unsere Gewerbetreibenden ist es eine harte Zeit, und durch die jüngsten Regelungen, also die Vorlage eines negativen Testergebnisses, hat sich die Lage für sie noch mal verschärft.

Wie nehmen Sie die Situation der Gewerbetreibenden wahr?

+ Gerhard Braunmiller, Bürgermeister von Miesbach. © tp

Ich kann mir vorstellen, dass die Vorgabe der Schnelltests eine Menge Menschen davon abhält, in die Geschäfte zu gehen. Aber ich weiß es nicht. Deshalb suche ich auch das Gespräch, deshalb machen wir diesen Stammtisch, weil ich etwas erfahren möchte. Vor allem wollen wir erfahren, wie wir als Stadt in dieser schwierigen Lage helfen und unterstützen können.

Viele Möglichkeiten hat die Stadt aber auch nicht, die Kundenfrequenz anzukurbeln, oder?

Es stimmt, dass auch unsere Möglichkeiten begrenzt sind, aber vielleicht gibt es ja trotzdem Ansatzpunkte. Aktuell gehe ich davon aus, dass es eine Hilfe ist, wenn die Menschen schnell, nah und einfach sich testen lassen können. Deshalb habe ich mit den Verantwortlichen des TEV Miesbach gesprochen, ob wir nicht im Eisstadion eine Teststation einrichten können. Seitens des Vereins geht das in Ordnung. Nun suchen wir noch einen geeigneten Betreiber dafür (lesen Sie dazu auch den Aufruf auf Miesbach & Umgebung).

Die Stadt hat hier ja gewissermaßen schon eine Tür aufgemacht. Im stadteigenen Bräuwirt wird ja bereits getestet.

Ja, und ich gehe davon aus, dass es den Handel in der Innenstadt auch unterstützt. Ich glaube, was uns richtig gut helfen kann, ist ein Standort, der zu den Geschäftszeiten testen kann. Das Eisstadion könnte das vielleicht erfüllen. Es wäre auch ein Standort, der geräumig ist und Parkplätze vor der Tür bieten kann. Generell muss man sagen, dass das Angebot natürlich durch den Eissportbetrieb begrenzt wird, aber wann es da wieder losgeht, ist derzeit wohl eh noch offen.

Haben Sie als Bürgermeister Zuschriften bekommen seitens der Gewerbetreibenden?

Nein, unter dem Strich sind nur wenig Zuschriften eingegangen – es hält sich in Grenzen. Deshalb ist mir dieser Austausch auch sehr wichtig.

Zumal die Kontaktmöglichkeiten sich coronabedingt sehr eingeschränkt haben: Rathaus zu, keine Versammlungen...

Ja, da hat sich einiges sehr geändert. Daher gilt es, diesen Kontakt anders herzustellen.

ddy

Der Gewerbestammtisch

findet am Dienstag, 27. April, in digitaler Form statt. Wer daran teilnehmen möchte und noch keinen Zugang hat, wendet sich an Max Kalup vom Stadtmarketing: Telefon 0 80 25 / 70 00 20.