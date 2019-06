Stadtrat Gerhard Braunmiller tritt für die CSU an

Die CSU Miesbach hat ihren Kandidaten gefunden und nominiert: Gerhard Braunmiller wird sich 2020 als Bürgermeisterkandidat zur Wahl stellen.

Die CSU Miesbach hat ihren Ortsvorsitzenden und Stadtrat Gerhard Braunmiller am Dienstagabend zum Bürgermeisterkandidaten gewählt. Der 52-jährige Ingenieur, der seit zwölf Jahren im Miesbacher Stadtrat sitzt, hat dabei 42 von 45 Stimmen bekommen.

Der promovierte Ingenieur und Familienvater tritt mit dem Ziel an, bereits unter der derzeitigen Bürgermeisterin Ingrid Pongratz (CSU) begonnene Projekte zu Ende führen und neue Ideen für die Stadtentwicklung einbringen. Ein sehr wichtiges Thema wird auch zukünftig die Sicherstellung der Kinderbetreuung in Miesbach sein. „Kinder sind unsere Zukunft, deswegen sollen sie bestens versorgt sein. Ich will das Kita-Angebot verbessern und die Sanierung der Grundschule Parsberg weiterführen“, erklärt der Kandidat.

Die CSU hat den Namen ihres Kandidaten bislang geheim gehalten. Am heutigen Mittwoch wurde das Ergebnis der gestrigen Aufstellungsversammlung bei einem Pressegespräch im Hopf Weißbräustüberl offiziell vorgestellt.

Ein vollständiger Bericht folgt in Kürze.